2019-02-27T06:34:35+03:00
Происшествия

Из военной части в Приморье сбежали солдаты с оружием

В Восточном военном округе заявляют: информация о ЧП является фейком [обновление]
Артём КАБАНКОВ
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По данным источника "КП", военные сбежали из части с оружиемПо данным источника "КП", военные сбежали из части с оружиемФото: Евгения ГУСЕВА
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Из приморской военной части сбежали несколько военнослужащих. Солдаты с оружием и боевыми патронами покинули расположение и скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в Пограничном районе, из военной части близ села Сергеевка. Побег, по всей видимости, произошел минувшим вечером – или ночью. С самого утра весь район буквально стоит на ушах.

По информации источника «Комсомольской правды», расположение гарнизона покинули три или четыре человека. Неизвестно, проходили они срочную службу или служили по контракту.

Военные не разглашают никакой информации о ЧП. Вообще, в таких случаях обычно объявляется план «Кольцо», а весь район оцепляют полицейские. Жители края, впрочем, сообщают в соцсетях: по краю вдоль дорог с самого утра стоят полицейские патрули. Причем стражи порядка одеты в бронежилеты и вооружены. Впрочем, в Приморье сейчас идут антитеррористические учения – так что в некоторых районах края переполох может объясняться и этим.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:30. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что информация о побеге военнослужащих не соответствует действительности.

- Слухи об этом появились еще вчера днем. Кто и зачем их придумал, я не знаю. В военных частях края провели проверки личного состава и оружейных. Информация о побеге не подтвердилась, это самый настоящий фейк, - пояснил пресс-секретарь ТОФ Николай Воскресенский.

Сейчас военные ищут авторов этой дезинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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