2019-02-27T09:17:19+03:00
Общество

Почти 15 тысяч кубометров ценных пород дерева из Приморья незаконно «переехали» в Китай

Предприниматели из Уссурийска попались на контрабанде стратегически важных лесоматериалов уже не в первый раз [фото], [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Чтобы всё было шито-крыто, через местную фирму находчивые приморцы заключили с китайской компанией внешнеторговый контракт.Чтобы всё было шито-крыто, через местную фирму находчивые приморцы заключили с китайской компанией внешнеторговый контракт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Зелёное море тайги» рискует обмельчать. Пока что в Приморье достаточно леса, вот только случаи контрабанды ценных пород деревьев происходят всё чаще. Из последнего - сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ пресекли вывоз из Приморья в Китай почти 15 кубометров стратегически важных лесоматериалов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Два предпринимателя из Уссурийска организовали незаконный экспорт дерева из Приморья в Китай. Чтобы всё было шито-крыто, через местную фирму находчивые приморцы заключили с китайской компанией внешнеторговый контракт. Вот только данные о происхождении товара в документах «рисовались» недостоверные - для таможни. Коммерсанты посчитали, что хитрая схема точно не даст сбоев.

Теперь два приморца могут лишиться свободы на срок до семи лет. Фото: Федеральная таможенная служба.

Теперь два приморца могут лишиться свободы на срок до семи лет. Фото: Федеральная таможенная служба.

Сначала так оно и получилось: с 2017 по 2018 год всё шло как по маслу. За 10 месяцев предпринимателям удалось переправить в Китай 14, 7 тысячи кубометров пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Стоило всё это «деревянное» богатство немало - 691,5 миллиона рублей. Вот только лавочка внезапно закрылась.

Через три месяца предпринимателей снова поймали на контрабанде. Фото: Федеральная таможенная служба.

Через три месяца предпринимателей снова поймали на контрабанде. Фото: Федеральная таможенная служба.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю засекли крупную контрабанду и возбудили по данному факту уголовное дело. Теперь два предпринимателя могут лишиться свободы на срок до семи лет.

В ноябре 2018 года приморцы снова попали в поле зрения таможни. Тогда из Приморья в Китай прибыли 574 кубометра пиломатериалов дуба монгольского. Об этом сообщил заместитель начальника отдела организации дознания ДВОТ Максим Крыков. Оба уголовных дела теперь переданы в следственные органы.

Совсем недавно «Комсомолка» сообщала о громком скандале, которым обернулась вырубка более 1300 деревьев неподалёку от приморского нацпарка «Земля леопарда». Арендатор земельного участка твёрдо стоит на своём и уверяет, что всё делал по закону. Вот только сотрудники парка никак не могут с этим согласиться. На чьей же стороне правда, даже обсудили в утреннем радиоэфире «Комсомольской правды» — Приморье».

Старший помощник владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Александр Герасимов отметил, что главная проблема не в самих незаконных рубках, а в их трудновыявляемости.

- Тайга огромная, естественно, каждый день лесничие свои участки обходить не могут. Поэтмоу очень важна помощь населения. Заметили вы какую-то рубку в лесу, увидели, что грузовичок-«воровайка» стоит на опушке - звоните в полицию. Там разберутся, законная это рубка или нет, - рассказал собеседник «КП».

Таможенники выявили контрабанду в Китай ценных пород леса на сумму около 700 миллионов рублей. Видео: ФТС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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