На «Терминале Астафьева» торжественно открылся центр управления предприятием

Теперь не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут онлайн наблюдать за результатами исследований и работой на предприятии пылеулавливающих устройств. Во вторник, 26 февраля, ноу-хау показали общественникам, журналистам, представителям власти и других стивидорных компаний.

Центр управления предприятием работает уже месяц. После тестирования его презентовали жителям мыса Астафьева, которые обеспокоены экологической ситуацией.

Шесть сотрудников 24 часа в сутки следят за происходящим в терминале, в том числе и за перемещением пыли. Десятки камер видеонаблюдения передают информацию онлайн. Два датчика круглосуточно производят мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе. Здесь же обрабатываются метеосводки и прогнозируется ситуация на следующий день. Центр создан, чтобы не допускать распространение пыли от угля и предупреждать внештатные ситуации, которые могут возникнуть из-за погоды.

.

— Ситуация изменилась кардинально, раньше информация была разобщена по отделам и службам. Специалисты находились в разных помещениях. Сейчас в одном месте находятся все ключевые специалисты, которые ведут мониторинг экологической обстановки и работы предприятия. Эффективность возросла, тем более теперь жители могут позвонить на горячую линию и передать замечания, если они есть. Нам важна обратная связь. Центр создан, чтобы не допускать, пресекать пыление, тогда у нас с экологической обстановкой будет все хорошо,— рассказал начальник отдела системного администрирования Дмитрий Дарган.

.

Экологическую обстановку мониторят как на самом предприятии, так и за его пределами. Датчик установлен в районе улицы Астафьева, 3. Показания еще с шести разных мест на мысе анализируют специалисты в лаборатории. В самом терминале работают пылеподавляющие пушки: четыре больших стационарных и 12 установленных локально.

— Терминал по всему периметру закрыт пылезащитными экранами высотой от 21 до 25-ти метров. Сваи бурили в глубину на 15 метров. Проведена сложная, тяжелая работа. Экраны держат более 300-от фундаментных конструкций, каждая имеет 12 свай. Система гашения ветра и пылеподавления – это был первый этап огромной работы по переходу на закрытую перевалку угля, — поясняет руководитель предприятия Руслан Кондратов.