Не привился - не ходи в лес: из-за тёплой зимы клещи в Приморье могут проснуться раньше

Судя по многолетним наблюдениям, первые клещи в Приморье просыпаются во второй половине марта. В 2019 году зима в регионе выдалась аномально тёплой, снега в крае почти не было. Специалисты прогнозируют, что из-за этого опасные насекомые проснутся на неделю раньше. О том, как спасаться от клещевого энцефалита, что одевать в поход на море и в лес и когда ждать незваных гостей - в материале «Комсомольской правды».

Таёжный клещ.Фото: Артем ЛЕНЦ

По версии специалистов, комфортная для активности клещей температура - 2,5-3,5 градуса тепла. Ночью в Приморье пока ещё фиксируются минусовые температуры. Между тем жители пригорода Владивостока уже поговаривают о появлении первых клещей в лесу. Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней сказала, что эти новости - фейк. Официальных обращений в медицинские организации и Роспотребнадзор в этом году пока не зарегистрировано.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Клещи, кстати, встречаются не только в лесу, но и на море. Принято считать, что самым опасным в этом плане считается Надеждинский район Приморья. Однако специалисты уверяют, что это далеко не так.

- В Надеждинском районе люди часто ездят на дачи. Но при исследовании клещей, снятых с жителей этого района, процент энцефалитных насекомых невысокий. Даже остров Русский представляет больше опасности, чем Надеждинский район. Поэтому там, особенно в местах общественного пользования, всегда проводятся акарицидные обработки, - объяснила Елена Загней.

Заведующая кабинетом организации и координации профилактической работы Краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Галина Халиман дала приморцам несколько первичных советов, как уберечься от клещей. По её словам, особое внимание следует уделить одежде, в которой вы отправляетесь на отдых. Она также отметила, что самое распространённое и в тоже время ошибочное мнение, что клещи падают с деревьев.

Заведующая кабинетом организации и координации профилактической работы Краевого центра медицинской профилактики КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Галина Халиман.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

- Одежда должна быть закрытая и снизу и сверху. Обязательно - головной убор. Да клещи, с деревьев, конечно, падают, но не так часто, как вы думаете. Насекомые зимуют в травяной подстилке. Поэтому, если вы где-то хотите расположиться, то территория должна быть убрана. Места, где старая трава, залежи валежника, какие-то ветки - все представляют опасность, - рассказала Галина Халиман.

Ещё одна рекомендация специалиста - различные спреи, мази и спирали от клещей. Вот только инструкцией, приложенной к репеллентам, пренебрегать не стоит. Эти средства защиты почти всегда предназначены для разных поверхностей: какие-то подходят для обработки кожи, какие-то - для одежды или палаток. Плюс ко всему, у вещества может быть разный срок действия, что тоже немаловажно.

По-прежнему стопроцентным способом защитить себя от клещевого энцефалита является прививка. Плановая вакцинация в Приморье началась ещё осенью, но об этом мало кто помнит. Большой ажиотаж среди местных жителей возникает весной. На сегодняшний день прививки в Приморье делают 30-40 пациентам в день. В центре вакцинопрофилактики ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицины» традиционно ждут наплыва после мартовских праздников. Об этом сообщила заведующая центром Евгения Воробьёва.

- Первую прививку сделать ещё не поздно. Главное условие для тех, кто вакцинируется впервые - нужно закончить и первую, и вторую прививку за неделю до выхода в очаг. То есть, если вы собираетесь выезжать на майские праздники на природу, тогда закончить вакцинацию следует в апреле, - сказала Евгений Воробьёва.

Заведующая центром вакцинопрофилактики ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицины» Евгения Воробьёва.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Ситуация касается и детей. С 1 июня в Приморье наступает сезон детского летнего отдыха, родители отправляют своих чад в пионерские лагеря. В Приморье почти все они расположены в лесопарковой зоне, поэтому позаботиться о безопасности ребёнка необходимо заранее. Вакцинация детей и пенсионеров, старше 60 лет, за счёт средств краевого бюджета в Приморье началась ещё в декабре. Однако на всё население региона бесплатных прививок не хватит - лимит финансирования. Поэтому первоначально особое внимание уделяется незащищённым слоям населения.

- Все остальные могут привиться на общих основаниях - в поликлиниках, где проводятся вакцинации на платной основе, в центрах вакцинации, причём как в государственных, так и частных - таких у нас сегодня много. На сегодняшний день вакцина везде только отечественного производства, и она ничем не хуже зарубежных аналогов. Промышленность не стоит на месте, с каждым годом препараты совершенствуются, становятся менее опасными и переносятся очень хорошо, - подытожила Евгения Воробьёва.

Приморский край, который десятилетиям был лидером по заболеваемости клещевыми инфекциями на территории России, внезапно стал аутсайдером. Теперь эти болезни всё чаще встречаются в Сибири и Поволжье. Даже присасывание клеща, в котором специалисты впоследствии обнаруживают вирус, как правило, не приводит к серьёзным последствиям. Заведующий неврологическим отделением ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» Дмитрий Новиков ещё раз отметил, что вакцинация - стопроцентный способ защититься от инфекции.

- Если к вам присосался клещ, нужно обратиться в больницу, исследовать насекомое. После этого необходимо сделать те или иные профилактические мероприятия. Это персональная ответственность каждого жителя Приморского края. Если ты выполняешь этот простой алгоритм - значит, не будет никаких проблем, - сказала Дмитрий Новиков.

Заведующий неврологическим отделением ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» Дмитрий Новиков.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Невролог рассказал, что у клещевых инфекций есть инкубационный период . Для энцефалита в среднем это 7-10 дней. Сразу ждать каких-то симптомов после присасывания клеща не стоит. Единственное, что ждёт обладателя такого «лесного подарка» - стресс.

- Клеща нужно удалить с тела, поместить в пробирку, флакончик, и затем отвезти в лабораторию, где проводят исследование таких насекомых. Не позднее четвёртого дня врачи введут в организм клещевой иммуноглобулин. Но подтвердить его абсолютную эффективность лично я не могу. Население должно чётко понимать, что есть вакцина и есть иммуноглобулин – препарат донорской крови, который, якобы, когда-то доказал свою эффективность в лечение и экстренной профилактики при укусе клеща. Здесь есть много «но», и акцента на этом методе мы не делаем, - подытожил Дмитрий Новиков.