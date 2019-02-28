Водители превратили жизнь одной из улиц Владивостока в ад

Проблема парковок для Владивостока, наверное, вечная. В одном их самых автомобильных городов России негде поставить машину – и решить этот странный парадокс не могут десятилетиями.

Отмазок у чиновников – множество: и дороги в центре Владивостока узкие (создавались для лошадей), и мест для строительства парковок нет… Городу неоднократно обещали то многоярусные стоянки, то многоуровневые развязки… Однако на местоположении воза эти прохладные истории никак не сказываются.

Именно с этой проблемой обратился в редакцию «Комсомолки» житель Владивостока Вячеслав. Он живет на Тобольской улице, где вопрос с отсутствием парковочных мест стоит действительно остро.

– Подъём к школе №11 вечно заставлен машинами. Автомобили бросают на обочинах дорог с обеих сторон, и даже на тротуарах. Пешеходам – не пройти, а двум автомобилям не разъехаться. Идти в итоге приходится по проезжей части, где запросто могут сбить, – рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Вячеслав добавил, что обращался с этой проблемой в мэрию – но оттуда ему приходили одни отписки. Как тут быть?

Район 3-й Рабочей очень автомобилизированФото: Артём КАБАНКОВ

В ситуации решил разобраться корреспондент «КП». Посмотреть на происходящее своими глазами – и понять, что заставляет местных водителей так портить жизнь всем остальным.

Дорога, которая ведет от дома на Тобольской, 11 к школе №11, действительно оказалась заставленной машинами.

Вечером, уверяют местные жители, тут еще хужеФото: Артём КАБАНКОВ

Многие водители без зазрения совести парковались прямо на тротуаре.

Некоторые водители паркуются прямо на тротуарахФото: Артём КАБАНКОВ

К слову о последних: на Тобольской тротуары очень узкие и поэтому из-за припарковавшихся машин по ним просто невозможно пройти.

Тротуар на Тобольской. Без слез не взглянешь. С другой стороны, тут хотя бы плитка естьФото: Артём КАБАНКОВ

Качество пешеходных зон оставляет желать лучшего. Так что прогулка по Тобольской – самое настоящее испытание, которое очень трудно пройти старикам и мамам с колясками.

Настоящая полоса препятствий, а не тротуарФото: Артём КАБАНКОВ

– Особенно напряженная ситуация утром. Я вот, например, когда гуляю с коляской – не могу там пройти. Там прямо по дороге приходится идти. А в конце улицы детский сад и школа, через несколько лет мне туда ребенка водить… Надеюсь, к тому времени хоть что-то изменится, – рассказала корреспонденту «КП» местная жительница Анна.

По ее словам, причина этого безобразия стала нехватка парковок. Она одна на весь район, утром и вечером стоянка забивается под завязку. Вот и приходится местным жителям бросать машины где попало.

Утром и вечером обочины полностью заставлены машинами. Мамам с колясками - не пройтиФото: Артём КАБАНКОВ

Впрочем, в момент моего визита парковка была практически пустой – притом, что вся улица вокруг была заставлена машинами. Как мне объяснил ее хозяин Владимир,в последнее время с клиентами у него стало совсем туго.

– Влезает к нам до сорока машин. Сейчас мы берем 100 или 110 рублей в сутки, в зависимости от авто. Пришлось поднять цены – все дорожает. И людей стала жаба давить. Сами понимаете, ситуация в стране непростая, все экономят. Многие перестали у нас парковаться. Все машины, которые вокруг стоят, принадлежат местным. Вот так они сами себе жизнь портят, – рассказал он.

В момент моего визита стоянка пустовала - хотя вся улица была заставлена машинамиФото: Артём КАБАНКОВ

По словам Владимира, на ситуации сильно сказалось улучшение криминогенной обстановки. Действительно хорошая работа местной полиции возымела неожиданный эффект. В районе почти не осталось угонщиков и «авторазборщиков» - всех переловили. Так что бросать машину на улице стало гораздо безопаснее. Эффект, как говорится, на лицо.

При этом какого-то одного решения проблема не имеет. Можно огородить все тротуары леерами, чтобы водителям было неповадно на них парковаться. Но проблема нехватки стоянок никуда не денется: люди по-прежнему будут парковаться друг у друга на головах. Думается, заодно нужно сделать в районе пару-тройку новых стоянок. Но как показывает практика, подобное для Владивостока – большая редкость.