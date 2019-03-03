Тимати назвал девушку из Владивостока «сундуком с сокровищами»

На ТНТ состоялась долгожданная премьера нового сезона шоу «Песни». Именно здесь молодые артисты делают свою музыку и пробиваются на большую сцену. В этот раз попытать удачу на шоу приехали сразу две участницы из Владивостока - NEAРИНАМЕNЯ и Mescheryakova. Однако пройти дальше удалось только одной из них. Подробности - в материале «Комсомольской правды».

26-летняя Анастасия Мещерякова более известная широкой публике под псевдонимом Mescheryakova попала в шоу благодаря голосованию в интернете от компании Мегафон. Девушка получила наибольшее количество голосов и стала участницей «Песни» на ТНТ.

- Голосовали не только люди из Владивостока. Как оказалось, из всей России. Мне приходили сообщения от взрослых, от детей. Смешные сообщения: «за тебя проголосовала вся цыганская диаспора». Каждый раз, когда я что-то такое получала, то терялась и начинала рыдать перед экраном телефона, - призналась девушка.

Выступление Анастасии Мещеряковой. Фото: скриншот.

Выступление певицы никто не прервал до самого конца. Первым кнопку «да» нажал Вася «Баста».

- Мне понравилось. Песня полностью соответствует вашей характеристики в досье – вы романтичная натура. Но на гитаре вы плохо играете, не обижайтесь, пожалуйста, - сказал Баста.

Баста первым обеспечил девушке проход во второй тур. Фото: скриншот.

Тимати отметил, что материал гостьи из Владивостока полностью органичен и позволяет перенестись в ту атмосферу, в которой поёт Анастасия. Только в конце выступления известный артист как и его коллега нажал кнопку «да» и утвердил проход девушки в следующий этап.

После этих слов радостная Mescheryakova, сверкая серебристым платьем в пайетках и с гитарой в руках, стремительно бросилась за кулисы или, как выразился ведущий шоу Павел Воля - «в радость».

Межу тем после своего выступления Анастасия Мещерякова рассказала судьям, что в загашнике у неё имеется ещё около 30 песен. После того, как девушка покинула сцену, Тимати назвал её сундуком с сокровищами.

- 30 песен - это просто какой-то сундук с сокровищами, - резюмировал артист.

После выступления участники шоу поздравили Настю с проходом во второй этап. Фото: скриншот.

Под оригинальным псевдонимом NEAРИНАМЕNЯ скрывалась шестнадцатилетняя девочка из Владивостока. Арина Карманова учится в 10 классе, а писать авторские песни начала ещё в 13 лет. Девочка исполняет треки в жанре поп, любовь к творчеству ей привил папа.

Выступление юной певицы. Фото: скриншот.

- В 13 лет я поняла, что все чувства, которые меня наполняют, можно переложить в стихи и песни и тем самым высказать всё, что есть у тебя на душе, - рассказала юная певица.

Выступление девочки прервали только ближе к концу. Оба артиста почти единогласно нажали красные кнопки. Тимати с самого начала попытался как можно мягче сказать подрастающей звезде об её ошибках.

- Хотелось, чтобы ты качнула этой энергией. А ты её закрыла внутри. Так можно дома репетировать перед зеркалом или насвистывать где-то в автобусе. А ты же на сцену вышла, - сказал Тимур.

А вот Баста решил не церемониться и прервал его буквально на середине комментария.

- Слабо. Я тебе как музыкант музыканту говорю – это было слабо, - прокомментировал выступление Арины Вася «Баста».

Судьи единогласно нажали красные кнопки. Фото: скриншот.

Со сцены Арина ушла с улыбкой на устах. Вот только за кулисами девочка уже не смогла сдержать слёз. Там Арину встречали папа и телеведущая Екатерина Варнава. Дрожащим голосом юная певица попыталась объяснить, почему так получилось.

- Просто так вышло, что я заболела, и они были правы, что это было ужасно слабо. Возможно мне просто не хватает того стержня, который появляется с возрастом, - всхлипывая носом сказала шестнадцатилетняя Арина.

Арина Карманова из Владивостока. Фото: скриншот.

Звезда ТНТ изо всех сил пыталась поддержать десятиклассницу не только объятиями, но и тёплыми словами.

- Через 10 лет мы с тобой встретимся, и я буду говорить: «послушайте, вы меня, наверно, не помните, я у вас когда-то брала интервью». А ты будешь на меня смотреть: «нет, я вас не помню». Ты будешь очень-очень знаменитой и очень-очень крутой. Никакой гайморит никогда в жизни тебе не помешает рвать любые вершины. Мы тебя ждём в следующем сезоне, - резюмировала Екатерина Варнава.

Между тем, юная певица из Владивостока всё ещё может попасть во второй этап шоу «Песни» на ТНТ. Спасти Арину Карманову и дать ей второй шанс могут сами телезрители. Для этого нужно скачать приложение THT-CLUB в Google play или App Store и проголосовать за артиста NEAРИНАМЕNЯ. На сегодняшний день девочка - лидер голосования.