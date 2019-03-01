Перестрелка в приморском посёлке закончилась самоубийством

Минувшей ночью в маленьком посёлке Дунай разыгралась настоящая драма. Прямо на улице местный житель выстрелил в 23-летнего парня из обреза. Ранения оказались не смертельными, сейчас молодой человек находится в больнице. Стрелка искали всё утро: силовики оцепили посёлок и проверяли все автомобили. Чуть позже мужчина всё же нашёлся. Подробности - в материале «Комсомольской правды».

Первая весенняя ночь надолго запомнится жителю посёлка Дунай. 23-летний парень стал жертвой сотрудника ГУФСИН. По крайней мере, местные уверяют, что стрелок работал именно там. Пока что официальная версия конфликта не озвучивается, но, как удалось выяснить корреспонденту «КП», причиной стала банальная ревность. Какие отношения связывают супругу стрелка и 23-летнего парня, достоверно неизвестно. Вот только мужу их «дружба» явно пришлась не по нраву.

Маленький посёлок городского типа Дунай.

Ночью мужчина с обрезом выстрелил в парня и поспешил скрыться с места происшествия. Судя по всему, стрелок ни на минуту не сомневался, что убил друга своей жены, и проблема решена. Вот только на деле всё оказалось иначе. Пуля прошла по касательной, и пострадавший остался жив. Медики госпитализировали его в лечебное учреждение.

Утром посёлок городского типа Дунай оцепили силовики. На въезде в населённый пункт дежурили несколько экипажей ДПС в бронежилетах и касках - проверяли все выезжающие автомобили в поисках подозреваемого. В посёлок даже приехал ОМОН. Правоохранители планировали задержать опасного преступника с оружием, в итоге ситуация приняла совсем другой оборот. Стрелка обнаружили в одном из гаражей. Мужчина покончил жизнь самоубийством.

Силовики в бронежилетах и касках проверяют все выезжающие из посёлка автомобили.

Сейчас инцидентом уже занялся следственный комитет. Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

Обновление

Следственные органы следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство. 37-летний мужчина выстрелил молодому парню прямо в грудь, но ранение оказалось не смертельным. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.