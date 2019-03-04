Капитана приморского сухогруза, протаранившего корейский мост, оставили под стражей

В Южной Корее продолжается разбирательство по поводу столкновения сухогруза Seagrand, протаранившего мост в Пусане. Появились новые подробности дела: как выяснилось, во время инцидента россияне умудрились поранить нескольких корейцев.

Как писала «Комсомолка», 28 февраля сухогруз Seagrand (порт приписки Владивосток) врезался в пусанский мост Кванан. Капитана судна задержали – корейская полиция подозревает, что в момент столкновения он был пьян. Российский консул в Пусане Роман Быков рассказал корреспонденту «КП», что ближайшие несколько дней капитан проведет в заключении.

– В воскресенье, 3 марта, прошло судебное заседание. На нем приняли решение оставить капитана под стражей. Подозревают его в двух нарушениях. Первое – это управление судном в нетрезвом виде. Второе – это причинение вреда здоровью. Дело в том, что перед столкновением с мостом сухогруз столкнулся с пришвартованными яхтами. На одной из них были люди. В результате ЧП они получили травмы, – рассказал он.

Сами моряки уже дали полиции все необходимые объяснения. По словам экипажа, против них сыграло сразу несколько факторов. Сам пирс, от которого отходил «Seagrand», находится прямо напротив моста. Лоцмана и буксира им не предоставили, так что отшвартовывались моряки своими силами. Из-за сильного ветра и волн они просто не смогли справиться с управлением – поэтому закончилось все печально. По словам членов экипажа, в момент столкновения капитан был трезв. На грудь он принял уже после столкновения с мостом – лучшего способа справиться со стрессом он просто не нашел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/694733" frameborder="0"></iframe> Приморское судно протаранило мост в Южной Корее.Старший инспектор Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Нонна Власова

Ровно то же самое моряки ранее рассказали корреспонденту «КП». Насколько версия приморцев соответствует действительности, будут разбираться стражи порядка. Как объяснил Роман Быков, береговая полиция вскоре должна передать дело в прокуратуру – или же выпустить капитана из-под стражи.

– По закону, прокуратура может продержать капитана под стражей максимум двадцать дней. Они должны передать дело в суд – или же отпустить подозреваемого восвояси. В суде (если дело до него дойдет) подобные дела рассматривают за пару месяцев. Инцидент все-таки не очень значительный, – рассказал он.

Сейчас судно «Seagrand» находится на рейде Пусана. Сухогруз серьезно пострадал в момент столкновения, и до ремонта он просто не может выйти в море.

Экипаж сухогруза уверяет, что капитан в момент столкновения был трезв. fleetphoto.ru\Andy.Ru

Стоит отметить, что инцидентом занялись и российские правоохранительные органы. В дальневосточном следственном управлении на транспорте начали проверку по факту столкновения. Как сообщили в ведомстве, против моряков могут возбудить 263 Уголовного кодеса («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.