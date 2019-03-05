Большая часть Приморья за два дня перейдёт на цифровое вещание
Всего три месяца осталось до полного перехода Приморского края на цифровое телевизионное вещание. Зачем вообще нужно отказываться от аналогового вещания, куда обращаться за компенсациями и кто обеспечивает техническую часть: на вопросы ведущих радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответили гости - и.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна Потапова и начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть») Евгений Пономарёв.
Разговор о цифровом и аналоговом ТВ - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
- На самом деле, всё просто. Дело в техническом прогрессе. Если раньше телезрителей устраивали два-три-четыре аналоговых канала с не очень хорошим качеством, то сейчас уже (зрители), особенно более искушённое молодое поколение, хотят больше каналов и чёткую картинку, звук. К том же, высвобождая частоты из-под аналогового телевидения, мы их можем отдать под более интересные сервисы, - рассказал Пономарёв.
Начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС Евгений ПономарёвФото: Максим КАВАЛЕРОВ
По его словам, приморцы, которые действительно хотели купить оборудование и перейти на «цифру», уже сделали это. Но есть, конечно, и те, кто дотянул до последнего. Самые неторопливые спохватятся в «день икс», 3 июня.
- Люди, конечно, звонят, спрашивают – как подключиться, какое оборудование необходимо и что сделать, чтобы был хороший чёткий сигнал. Совет простой: если у человека современный телевизор, выпущенный после 2012 года, то ему, кроме антенны дециметрового диапазона, больше ничего не потребуется. А если телевизор постарше, то нужна приставка стандарта DVB-T2 и, естественно, антенна. Хотя нередко бывает так, что люди не знают или не помнят год выпуска своего телевизора. Спрашиваешь у какой-нибудь бабушки: «Сколько лет вашему?», а она отвечает «Да вот, сколько мне – столько и ему», - делится представитель РТРС.
До перехода на цифровое ТВ приморцам осталось всего три месяцаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Большая часть Приморского края за два дня перейдёт со знакомого с детства аналогового вещания на современное цифровое. Но особо отдалённые объекты отключат немного позже.
Татьяна Потапова отметила, что департамент информатизации и телекоммуникаций координирует все направления, связанные с этим переходом. И чаще всего приморцы интересуются получением компенсаций.
- У нас есть два закона, принятых в Приморском крае: по одному человек может получить компенсацию, когда он покупает телевизионную приставку – до тысячи рублей; а второй закон компенсирует затраты на покупку спутникового комплекта. Этот комплект необходимо покупать жителям населённых пунктов, которые не попадают в зону охвата цифрового телевидения: таких населённых пунктов у нас 80 – их перечень есть на сайте РТРС. Мы начали интенсивную работу по информированию людей в середине 2018 года. Муниципалитеты собирали заявки на приобретение таких спутниковых комплектов, чтобы федеральный оператор приезжал и устанавливал. На сегодняшний день заканчивается работа в Лазовском районе, и далее «НТВ-Плюс» поедет в Тернейский район, самый удалённый и самый сложный по доступности, - рассказала участника прямого эфира на радио «Комсомольская правда».
График установки таких комплектов в муниципальных образованиях можно посмотреть на странице департамента информатизации. Соглашения действуют с двумя компаниями - «НТВ-Плюс» и «Орион».
- Сейчас Законодательное собрание рассматривает вопрос об увеличении суммы компенсации для жителей трёх районов Приморья – Тернейского, Красноармейского, Пожарского, - добавила Татьяна Потапова.
И.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна ПотаповаФото: Максим КАВАЛЕРОВ
ИСТОЧНИК KP.RU