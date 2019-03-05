2019-03-05T09:59:55+03:00
Общество

Большая часть Приморья за два дня перейдёт на цифровое вещание

А жителям трёх самых отдалённых районов края скоро увеличат сумму компенсации
Оксана КИСЕЛЁВА
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Чуть сложнее переходить на "цифру" тем, кто не помнит год рождения своего телевизораЧуть сложнее переходить на "цифру" тем, кто не помнит год рождения своего телевизораФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Всего три месяца осталось до полного перехода Приморского края на цифровое телевизионное вещание. Зачем вообще нужно отказываться от аналогового вещания, куда обращаться за компенсациями и кто обеспечивает техническую часть: на вопросы ведущих радио «Комсомольская правда» - Приморье» ответили гости - и.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна Потапова и начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС («Российская телевизионная и радиовещательная сеть») Евгений Пономарёв.

Разговор о цифровом и аналоговом ТВ - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Разговор о цифровом и аналоговом ТВ - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

- На самом деле, всё просто. Дело в техническом прогрессе. Если раньше телезрителей устраивали два-три-четыре аналоговых канала с не очень хорошим качеством, то сейчас уже (зрители), особенно более искушённое молодое поколение, хотят больше каналов и чёткую картинку, звук. К том же, высвобождая частоты из-под аналогового телевидения, мы их можем отдать под более интересные сервисы, - рассказал Пономарёв.

Начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС Евгений Пономарёв Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Начальник отдела внешних коммуникаций приморского отделения РТРС Евгений ПономарёвФото: Максим КАВАЛЕРОВ

По его словам, приморцы, которые действительно хотели купить оборудование и перейти на «цифру», уже сделали это. Но есть, конечно, и те, кто дотянул до последнего. Самые неторопливые спохватятся в «день икс», 3 июня.

- Люди, конечно, звонят, спрашивают – как подключиться, какое оборудование необходимо и что сделать, чтобы был хороший чёткий сигнал. Совет простой: если у человека современный телевизор, выпущенный после 2012 года, то ему, кроме антенны дециметрового диапазона, больше ничего не потребуется. А если телевизор постарше, то нужна приставка стандарта DVB-T2 и, естественно, антенна. Хотя нередко бывает так, что люди не знают или не помнят год выпуска своего телевизора. Спрашиваешь у какой-нибудь бабушки: «Сколько лет вашему?», а она отвечает «Да вот, сколько мне – столько и ему», - делится представитель РТРС.

До перехода на цифровое ТВ приморцам осталось всего три месяца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До перехода на цифровое ТВ приморцам осталось всего три месяцаФото: Олег РУКАВИЦЫН

Большая часть Приморского края за два дня перейдёт со знакомого с детства аналогового вещания на современное цифровое. Но особо отдалённые объекты отключат немного позже.

Татьяна Потапова отметила, что департамент информатизации и телекоммуникаций координирует все направления, связанные с этим переходом. И чаще всего приморцы интересуются получением компенсаций.

- У нас есть два закона, принятых в Приморском крае: по одному человек может получить компенсацию, когда он покупает телевизионную приставку – до тысячи рублей; а второй закон компенсирует затраты на покупку спутникового комплекта. Этот комплект необходимо покупать жителям населённых пунктов, которые не попадают в зону охвата цифрового телевидения: таких населённых пунктов у нас 80 – их перечень есть на сайте РТРС. Мы начали интенсивную работу по информированию людей в середине 2018 года. Муниципалитеты собирали заявки на приобретение таких спутниковых комплектов, чтобы федеральный оператор приезжал и устанавливал. На сегодняшний день заканчивается работа в Лазовском районе, и далее «НТВ-Плюс» поедет в Тернейский район, самый удалённый и самый сложный по доступности, - рассказала участника прямого эфира на радио «Комсомольская правда».

График установки таких комплектов в муниципальных образованиях можно посмотреть на странице департамента информатизации. Соглашения действуют с двумя компаниями - «НТВ-Плюс» и «Орион».

- Сейчас Законодательное собрание рассматривает вопрос об увеличении суммы компенсации для жителей трёх районов Приморья – Тернейского, Красноармейского, Пожарского, - добавила Татьяна Потапова.

И.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна Потапова Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

И.о. директора краевого департамента информатизации и телекоммуникаций Татьяна ПотаповаФото: Максим КАВАЛЕРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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