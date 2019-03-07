В Штаты - на военном самолёте: как дальневосточники растопили лёд между СССР и Аляской

То, что спустя десятилетия после всевозможных «разрядок», «перезагрузок» и других дипломатических достижений, наша страна снова «воюет» с Америкой, никого уже не удивляет. Враждебный Запад, агрессивная военщина – риторика, набившая оскомину ещё нашим дедушкам, снова с нами, как будто никуда и не уходила. О том, что одними из главных слов холодной войны были «мир» и «дружба», вспоминают как будто неохотно. А ведь находились люди, которые для того, чтобы отношения между двумя сверхдержавами немного потеплели, рисковали всем. Один из них – герой нашей истории, заслуженный работник физической культуры Николай Крашенинников. В 1990 году он провернул, наверное, самую дерзкую дипломатическую акцию в истории Союза: на военном самолёте привез на Аляску целую хоккейную команду.

А чем мы хуже?

Откровенно говоря, родилась идея перелёта из побуждений, прямо сказать, хулиганских. 28 мая 1987 года молодой немецкий паренёк Матиас Руст посадил на Красной площади самолёт «Сессна». Одной из главных версий этого скандала стала провокация западных спецслужб. Читай – США. Приморец Николай Крашенинников тогда работал в спортивном комитете хабаровского крайисполкома – он занимал пост зампредседателя.

– Мне тогда подумалось – а чем мы хуже? Может, тоже им самолёт посадим. Да не простой, а военный! Я тогда хорошо общался с новым министром обороны Дмитрием Язовым, с командованием Дальневосточного военного округа. Они все хоккей любили, мы виделись постоянно. Я тогда к командующему округа Виктору Новожилову пришёл и предложил. Давайте, говорю, что-нибудь в ответ придумаем, – вспоминает Крашенинников.

Военный, само собой, идею воспринял без энтузиазма и заявил – с подобными авантюрами к нему больше не обращаться. Однако Крашенинников от своей затеи не отказался. А замысел, как это водится, начал изменяться – чтобы в конечном итоге превратиться в крупную акцию народной дипломатии.

Началось всё в Китае. В том же восемьдесят седьмом году в Харбине планировалось провести советско-китайский хоккейный турнир. Николай Крашенинников решил расширить его рамки – пригласить на игры американскую команду. Инициатива, как говорится, наказуема – и поэтому посредником с американской стороны выступил именно дальневосточник. Переговоры увенчались успехом. Главой штатовской спортивной делегации значился Леонард Милтон – президент спортивного комитета программы «People-to-People» («Народы к народам»). Участники этой программы занимались развитием связей между городами разных стран, организацией международных спортивных и культурных мероприятий.

Леонард Милтон - второй справа, рядом с ним - Николай Крашенинников. Фото: архив Николая Крашенинникова

Милтон был, прямо сказать, нетипичным американцем. Родители ещё ребёнком увезли его из Одессы в Америку. Сам Леонард неплохо говорил по-русски – так что Николай Крашенинников легко нашёл с ним общий язык. Так завязалась многолетняя дружба двух спортивных функционеров.

– Мне Милтон тогда вручил грамоту о назначении меня «спортивным амбассадором США» - или, проще говоря, послом спорта. Подписанную Рональдом Рейганом, между прочим. Мы с ним начали общаться хорошо… В итоге из моей задумки с самолётом родилась идея: организовать несколько хоккейных встреч, сначала в США, потом у нас. Но чтобы обязательно – с военным бортом! – вспоминает Николай Крашенинников.

Та самая грамота. Фото: архив Николая Крашенинникова

План у дальневосточника был грандиозный. Николай задумал провести самолёт с советскими хоккеистами на Аляску, по маршруту Москва – Анадырь – Анкоридж – Фэрбанкс. Именно по этому воздушному пути американцы поставляли ленд-лиз в СССР. В 1945 году этот его закрыли, и там летали только военные самолеты. На минуточку, регулярного авиасообщения с США у Советского Союза вообще не было: холодная война, как-никак.

Тайные приготовления

Подготовка полёта заняла несколько лет. Николай Крашенинников готовил его в обстановке большой секретности: за любой неосторожный контакт с американцами можно было угодить к «особистам». Наконец, к 1990 году подготовка завершилась.

– Если вкратце: у Новожилова я попросил военный самолет – грузовой Ил-76. Объясняю, мол – всё готово, только дайте добро на вылет. Ну а там по цепочке – начальник Генштаба Михаил Моисеев, потом Язов, далее Горбачёв. Генсек идею одобрил, и борт нам дали. Окончательно всё решилось, наверное, за неделю до вылета, - рассказал «Комсомолке» Крашенинников.

Мероприятие казалось в высшей степени рискованным. Да, «железный занавес» к этому времени уже пал. Ключ от границы переломили пополам, и обстановка между двумя сверхдержавами потеплела. Однако холодная война не заканчивалась, а США по-прежнему воспринимались как злейшие враги государства. Однако – сработало. Перед полётом, впрочем, разгорелся небольшой скандал. В местном крайкоме КПСС до последнего не знали о задумке с самолётом. Когда партийцы обо всем узнали, спортивного деятеля вызвали «на ковёр». Первым секретарь крайкома Алексей Чёрный обрушился на Крашенинникова с гневной тирадой: мол, что за самодеятельность, почему я ничего не знаю?

– Ситуация усугублялась тем, что в 1989 наш хоккеист Александр Могильный сбежал в Америку, попросив там политического убежища. Он, конечно, играл в московском ЦСКА – но начинал карьеру в Хабаровске. Так что я за него тоже отвечал. А тут я целую команду хоккеистов в Штаты везу! С меня потребовали сдать партбилет на время поездки. А заодно объяснительную написать. Ну а потом стали согласовывать список всех, кто летит, – рассказал «Комсомолке» Крашенинников.

Николай Крашенинников известен приморцам по приморскому ФК "Луч"Фото: Артём КАБАНКОВ

На Аляску вместе с героем нашей истории летели 29 человек, включая «особиста» и нескольких сотрудников ГРУ. Хоккеистов набрали из клуба «СКА-Хабаровск». Пилотами борта были ветераны Афганской войны, все - отличившиеся бойцы, с наградами.

В полёте не обошлось без приключений – в Анадыре, например, самолёт долгое время не могли заправить. Топлива не осталось, и выбивать его пришлось через партийное руководство и Минобороны. Но, в конце концов, 14 января 1990 года советский лайнер приземлился на Аляске. В первый раз за 45 лет.

«Не дружить с таким народом – настоящее преступление»

Встретили советских журналистов более чем радушно. Команду буквально облепили журналисты. Добрая часть вопросов, конечно, касалась политики. Не будут ли хоккеистов преследовать «чекисты» после возвращения домой? Как в Союзе относятся к побегу Александра Могильного? Интерес понятен: политика тогда была на первом месте, что у нас, что у них. Время великих перемен, что поделать.

О прибытии советских спортсменов написали все местные газеты, а Николай Крашенинников на время визита стал постоянным гостем местного ТВ. Однако главным, конечно, был спорт. Советские хоккеисты провели около десятка встреч с местным клубом «Alaska Gold Kings». Встречи закончились со счетом 3:2.

Слева - мэр Фэрбанкса Уэйн Нельсон, справа - Николай Крашенинников. Фото: архив Николая Крашенинникова

По словам Николая Крашенинникова, советские спортсмены много общались с простыми жителями Аляски. Местные приняли иностранных гостей очень радушно – а порой даже угощали водкой.

– Люди в Америке замечательные. Не дружить с таким народом, по-моему, настоящее преступление. Сейчас между нашими странами снова не всё гладко. Уверен, пройдёт время и мы опять помиримся. Но много времени будет упущено, – считает Николай Крашенинников.

За организацию перелёта и хоккейных игр дальневосточнику вручили еще одну грамоту о назначении меня «спортивным амбассадором США» - на этот раз за подписью Буша-старшего.

О визите хоккеистов СКА-Хабаровск на Аляску написали все местные газеты. Это - сохранившийся у собеседник "КП" оригинал статьи

На родину советские хоккеисты летели не одни. С собой они взяли три десятка американских спортсменов и бизнесменов – для проведения второй части турнира, уже в Хабаровске. Там к советской и американской командам присоединилось ещё две – из Китая и Японии. В общем, «наш» этап турнира получился действительно международным. Выиграли в нём, кстати, хабаровские хоккеисты. Участников соревнований поздравили лично Михаил Горбачёв и Джордж Буш. Оригинал поздравления генсека, к слову говоря, сейчас хранится в Хабаровске, в архиве партийного крайкома.

Книга вышла в прошлом году. Никаких упоминаний о полете наших хоккеистов на Аляску там нетФото: Артём КАБАНКОВ

Что примечательно, исторической справки о действительно смелой дипломатический акции практически не сохранилось – что в России, что в Америке. Несколько незначительных упоминаний, пара снимков – и всё. В прошлом году во владивостокском Генконсульстве США презентовали книгу о налаживании дипломатических контактов между Советским Союзом и Аляской. И там тоже – ни слова об этой истории. В принципе, это можно понять: в 1990 году мир сотрясали действительно масштабные, исторические события. Рушился «красный блок», уходил в прошлое старый мир… И перелёт на Аляску – пусть и исторический – мало кто заметил. Но, думается, помнить о таких вещах всё-таки стоит. Помнить о том, что даже в самые неспокойные времена люди стремились не воевать – а дружить. И «мир во всем мире» когда-то был не пустой фразой – а идеалом.