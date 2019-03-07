Жительница Приморья может лишиться дома - и никто не знает, почему

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница приморского поселка Пограничный. Она рассказала, что уже больше года ее дом заливает водой – и никто ничего не может с этим сделать. Некогда благоустроенное жилище на глазах превращается в настоящие развалины, а специалисты только разводят руками. Перспективы печальные: еще год-другой и дом попросту развалится.

Пришла вода

Когда-то Наталья Козачук по праву могла гордиться своим домом. Хороший ремонт, благоустроенный участок – все за свой счет. Несколько лет назад, например, пенсионерка поставила новый забор почти за 300 тысяч рублей. Откуда деньги? Скопились. Пенсия, плюс подработка, плюс огород – овощи-ягоды, все на продажу. По словам Натальи, каждый год она что-то да ремонтировала. Там подновить, там улучшить… Теперь же все это благополучие трещит по швам.

– Началось все в прошлом году. Ко мне как-то пришли мои подруги в гости пришли. Я полезла в погреб, у меня там много всяких запасов хранится. Смотрю – а там вода стоит! Из подвала все достали, я насосом воду стала откачивать. А она не кончается – возвращается на тот же уровень, и все, – рассказала Наталья Козачук.

От сырости стены и фундамент начали трескаться. Фото из личного архива Н.С. Козачук

Незадолго до затопления сосед пенсионерки провел себе на участок воду, сделав врезку в общий водовод. По словам Натальи – незаконно, по словам поселковых чиновников – не вполне законных основаниях. Новая труба как раз проходила недалеко от дома пенсионерки. Именно с этим Наталья Козачук и связала затопление.

– Я уверена, что там просто работу сделали абы как, и труба стала протекать. Как эту врезку сделали – так меня и заливать начало! У меня знакомые есть с нашего водоканала, специалисты. Я с ними общалась по этому поводу. Знающие люди сказали – почти наверняка течет труба, и именно с нее заливает мой дом, – объясняет пенсионерка.

С этими доводами она обратилась в поселковый водоканал и администрацию Пограничного. Коммунальщики на вызов отреагировали – осмотрели дом, проверили состояние водовода. Но вот причину течи установить не смогли.

Загадки Пограничного

Как рассказал «Комсомолке» глава поселка Олег Александров, межведомственная комиссия дважды исследовала участок Наталья Козачук, чтобы выявить причину течи. Оба раза – безрезультатно.

– Нам до сих пор неясно, откуда в доме взялась вода. Ясно одно: это не утечка из труб. Во-первых, там водовод не такого диаметра, чтобы так сильно подтопляло участок. Во-вторых, в случае порыва трубы его бы устранили. Кому выгодно, чтобы его вода утекала непонятно куда? К тому же, в этом случае трубы просто бы поднялись наверх, наледь бы появилась… Ничего этого нет, - объясняет чиновник.

Глава Пограничного Олег Александров. Фото: pogranichnoe-gp.ru

Участок, на котором стоит дом Натальи Козачук, влажный, там высокий уровень грунтовых вод. Это пока наиболее вероятная причина затопления, однако – именно «наиболее вероятная». Место утечки этих самых вод тоже не обнаружили, хотя специалисты тщательно изучили окрестности. Тогда специалисты предположили, что кто-то из соседей мог незаконно установить дренажный септик (фильтрационный колодец для отходов) и сливать «продукцию» оттуда на участке Козачук. Эта версия отпала после анализа воды.

– Мы взяли пробы воды с участка. Если бы имел место слив отходов, то анализ сразу бы это выявил. Но опять-таки, ничего не нашли. Осмотрели участки соседей, у них тоже все нормально. Для нас самих это настоящая загадка. Но все-таки первоочередная версия – это грунтовые воды. Они сезонные, а зимой жалобы от Козачук не поступали. Что, опять-таки, подтверждает наши догадки,– рассказал Олег Александров.

Время разбрасывать камни

Но между тем, вода никуда не делась. С холодами (если это слово применимо к нашей зиме) ее стало меньше – но полностью она не ушла. В доме Натальи Козачук поселилась вечная сырость. Из-за этого здание буквально начало трещать по швам. Раздулся фундамент, стали рушиться стены и разбухать окна. Весь сделанный пенсионеркой ремонт пошел насмарку. Наталья Сергеевна стала писать жалобы в прокуратуру – а недавно обратилась к губернатору Олегу Кожемяко. Последнее, к слову говоря, возымело действие. После внимания краевиков власти Пограничного снова решили расследовать причины загадочного подтопления. Делать это, впрочем, будут весной.

Дом Натальи Козачук пришел в упадок. Фото из личного архива Н.С. Козачук

Есть у этой истории и другая сторона. Из-за затопления участка Наталья Козачук умудрилась разругаться со своими соседями. В версию с грунтовыми водами пенсионерка не верит – она по-прежнему считает, что все дело в незаконной врезке, которую устроил сосед – Марат Хамадулин. Он дружит со многими сельскими депутатами и чиновниками. Пенсионерка считает, что здесь имеет дело обычная круговая порука. Подтверждений у этой версии нет никаких – но вот проблемы из-за вечных дрязг с соседом у Натальи Сергеевны появились.

– Про меня уже стали слухи пускать, мол, я ненормальная какая-то. Кидают камни в окна. До истории с затоплением ничего подобного не было, я всю жизнь в Пограничном живу. А недавно ко мне ночью на участок какой-то парень забрался. Проснулась от шума во дворе, выхожу – а он что-то возле угольной кучи делает. Я его окрикнула, он что-то бросил – и через забор сиганул. Уверена, что этот неизвестный хотел пожар устроить, – рассказала пенсионерка корреспонденту «КП».

Чем закончится эта история, сказать трудно. Смогут ли специалисты разобраться с причиной затопления дома в третий раз, не знает никто.