Во Владивостоке собака чудом спаслась с оторвавшейся льдины

Во Владивостоке бездомная собака застряла на оторвавшейся льдине. Пес бегал по замерзшей водной глади в районе маяка на Токаревской кошке.

Произошедшее снял на камеру сотового телефона один из очевидцев. Собака, очевидно, решила куда-то перебежать по льду. А, может, она увязалась за кем-то из рыбаков (даже несмотря на теплую погоду, любители наваги продолжают своё бессмысленное занятие). В какой-то момент лёд треснул – и льдину понесло в море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/695790" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке оторвлась льдина с собакой.

Как сообщают очевидцы, буквально через полчаса свободного плавания, льдину с псом прибило к берегу. Счастливый пёс выбрался на сушу – и побежал по своим собачьим делам.

Стоит отметить, что подобные истории для Владивостока – не редкость. «Комсомолка» писала о нашумевшем происшествии. Две собаки бегали по замерзшей глади Уссурийского залива, когда лёд треснул. Животных стало относить в море. Лёд продолжил ломаться – и вот уже собаки балансируют на совсем небольших льдинах, которые того и гляди перевернутся. Псов вовремя заметил капитан одного из портовых катеров – Денис Казачков. Мужчина доставил псов на берег.

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