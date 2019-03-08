Губернатор Олег Кожемяко необычно поздравил женщин Приморья

Губернатор Олег Кожемяко поздравил женщин Приморья с 8 марта. Помимо всего прочего, глава края обратился к прекрасной половине человечества в стихах. Для поздравления он выбрал стихотворение поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает».

Ход, прямо скажем, нетривиальный. До этого губернаторы предпочитали ограничиваться поздравительной речью – а вот к искусству душа у них совсем не лежала. Впрочем, без официального поздравления в этот раз тоже не обошлось. Его приводит сайт городской администрации.

Дорогие женщины! Я рад поздравить вас со знаменательным весенним праздником – Международным женским днем!

Мы бесконечно ценим ваш вклад в развитие медицины и образования, науки и экономики, спорта и культуры и другие сферы деятельности Приморского края. Вы остаетесь прекрасными специалистами, успевая сочетать работу и воспитание детей, заботу о семьях и саморазвитие.

Со своей стороны, мы всегда готовы предложить вам сильное плечо, стать вашей опорой и окружить вас заботой.Увеличение материнского капитала, размера выплат молодым семьям, родителям первенца, создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях края, помощь в приобретении жилья для многодетных семей, доплаты к основным выплатам для молодых мам, возможность совмещения отпуска по уходу за ребенком с профобучением – все эти и многие другие инициативы разрабатываются и реализуются для того, чтобы вы в полной мере ощущали нашу поддержку и продолжали нести в себе неиссякаемое вдохновение, направляющее нас к новым победам и достижениям.

Позвольте от всего сердца пожелать вам исполнения всех желаний, весеннего настроения и легкости! Пусть ваши дома наполняет любовь и согласие, а души – тепло и умиротворение!