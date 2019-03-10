2019-03-10T06:11:32+03:00
Общество

Бег с вёдрами и конкурс «блинопёков»: в Приморье с размахом встречают весну

Отведать блинов, закружиться в хороводе и попрощаться с зимой можно на различных площадках [фото]
Милана СОКОЛ
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Традиционное праздничное угощение – блиныТрадиционное праздничное угощение – блиныФото: Милана СОКОЛ
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Традиционными гуляниями с песнями, плясками, хороводами и конечно блинами, провожают зиму в Приморье. Сжечь чучело масленицы, отведать угощения и повеселиться, желающие могут в различных районах города и края. Редакция «КП»-Владивосток» выбрала наиболее интересные площадки для праздника.

Выступление творческого коллектива Фото: Милана СОКОЛ

Выступление творческого коллективаФото: Милана СОКОЛ

Самые масштабные народные гуляния уже по традиции проходят на центральной площади Владивостока. Здесь гости весеннего праздника могут поучаствовать в конкурсах, посмотреть выступление творческих коллективов и вдоволь наестся блинов. Площадь украсили матрёшками самоварами и другими атрибутами праздника в народной тематике. Гостей встречают аниматоры и полевая кухня. Смельчаки могут попробовать свои силы в традиционном покорении масленичного столба, на который нужно залезть за призами. Апогеем праздничной программы станет сжигание чучела Масленицы, символизирующее прощание с холодным временем года.

Масленичный столб для смелых Фото: Милана СОКОЛ

Масленичный столб для смелыхФото: Милана СОКОЛ

На площади работает полевая кухня Фото: Милана СОКОЛ

На площади работает полевая кухняФото: Милана СОКОЛ

Проводить зиму в исконно русских традициях можно в историческом парке «Изумрудная долина», расположенном в районе села Утёсное, под Уссурийском. Здесь праздничная программа начнётся в 13:00. Бой мешками, перетягивание каната, хороводы и конкурсы пройдут вдвойне интересней при участии фольклорных коллективов. В парке развернётся «Ярмарка мастеров» на которой можно приобрести различные угощения и изделия ручной работы. Все желающие смогут постичь азы по созданию оберегов, как в Древней Руси и научиться расписывать имбирные пряники. Стоит отметить, что посещение парка платное.

Масленицу можно встретить в необычной обстановке парка Фото: Милана СОКОЛ

Масленицу можно встретить в необычной обстановке паркаФото: Милана СОКОЛ

Большая и шумная ярмарка развернётся сегодня и в арт-парке «Штыковские пруды». Среди «фишек» этой площадки можно выделить полёты на воздушном шаре, катание на масленичной повозке и конкурс на лучшее чучело Масленицы. Организаторы также обещают состязания «блинопёков», игры с переодеванием, метание валенок, бег с вёдрами и поедание сметаны с завязанными руками. Судя по афише, праздник ожидается действительно весёлый. Развлекать гостей мероприятия будут скоморохи и шуты. Проводы зимы продлятся до 16:45. Участие в народных гуляниях – согласно прайсу заведения.

Блинчики с пылу с жару Фото: Милана СОКОЛ

Блинчики с пылу с жаруФото: Милана СОКОЛ

Аниматоры готовы веселить толпу Фото: Милана СОКОЛ

Аниматоры готовы веселить толпуФото: Милана СОКОЛ

Стать активными участниками праздника могут совершенно бесплатно жители пригорода Владивостока. Праздничные гуляния сегодня запланированы в районе дома № 6Д на улице Четвёртая. Приморцев ждёт развлекательная программа, фотозона, угощение блинами и горячим чаем и экскурсия по новому жилому комплексу, при желании. Начало мероприятия в полдень.

Чай из настоящего самовара Фото: Милана СОКОЛ

Чай из настоящего самовараФото: Милана СОКОЛ

Традиционными ведущими праздника становятся шуты и скоморохи Фото: Милана СОКОЛ

Традиционными ведущими праздника становятся шуты и скоморохиФото: Милана СОКОЛ

Бои мешками и подушками особенно нравятся детям Фото: Милана СОКОЛ

Бои мешками и подушками особенно нравятся детямФото: Милана СОКОЛ

Владивостокцев зовут жечь чучело и лезть на столб

ИСТОЧНИК KP.RU

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