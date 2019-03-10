Задержание пьяного лихача без прав во Владивостоке попало на видео

Во Владивостоке полицейским пришлось организовать погоню за парнем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь избежать наказания за пьяную езду без прав, мужчина разбил чужие авто и вылетел на тротуар.

По сообщениям очевидцев, догонять нарушителя полицейским пришлось накануне в районе Второй речки. По всей вероятности водитель привлёк внимание экипажа манерой езды, однако вместо выполнения законных требований инспекторов об остановке, автомобилист попытался скрыться. Задержать нарушителя удалось после того, как он задел две машины и выехал на тротуар аллеи Дениса Давыдова. Автомобиль упёрся в ступеньки, поэтому попросту не смог проехать дальше. Свидетели уверяют, что водитель был изрядно пьян, к тому же у мужчины нет прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696224" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала автомобилиста, мчавшегося по тротуару.Видео: предоставлено очевидцами

Журналист «КП»-Владивосток выяснил, что во время столкновения с одним из авто пострадала девушка. Медики констатировали у неё сотрясение головного мозга. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв, в будние дни аллея буквально заполнена людьми, поблизости находятся сразу несколько остановок общественного транспорта. Стоит отметить, что любителю погонять грозит серьёзное разбирательство с полицией, а пострадавшим автомобилистам долгое хождение по инстанциям. Не исключено, что ущерб с виновника придётся взыскивать через суд, так как ещё предстоит доказать, что случай является страховым.

«Комсомолка» подробно рассказывала о случае наезда на пешеходов прямо на тротуаре. Тогда от бездумных действий лихача во Владивостоке пострадала целая семья. Женщина и малыш от полученных травм скончались, а глава семейства попал в больницу. Резонансная история взбудоражила жителей всего Приморья. Виновник аварии подался в бега, но мужчину удалось найти спустя сутки.

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