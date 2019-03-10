2019-03-10T07:11:45+03:00
Общество

Задержание пьяного лихача без прав во Владивостоке попало на видео

Мужчина нёсся по тротуару, есть пострадавшие [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Приморские полицейские на страже порядкаПриморские полицейские на страже порядкаФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке полицейским пришлось организовать погоню за парнем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь избежать наказания за пьяную езду без прав, мужчина разбил чужие авто и вылетел на тротуар.

По сообщениям очевидцев, догонять нарушителя полицейским пришлось накануне в районе Второй речки. По всей вероятности водитель привлёк внимание экипажа манерой езды, однако вместо выполнения законных требований инспекторов об остановке, автомобилист попытался скрыться. Задержать нарушителя удалось после того, как он задел две машины и выехал на тротуар аллеи Дениса Давыдова. Автомобиль упёрся в ступеньки, поэтому попросту не смог проехать дальше. Свидетели уверяют, что водитель был изрядно пьян, к тому же у мужчины нет прав.

Полиция задержала автомобилиста, мчавшегося по тротуару.Видео: предоставлено очевидцами

Журналист «КП»-Владивосток выяснил, что во время столкновения с одним из авто пострадала девушка. Медики констатировали у неё сотрясение головного мозга. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв, в будние дни аллея буквально заполнена людьми, поблизости находятся сразу несколько остановок общественного транспорта. Стоит отметить, что любителю погонять грозит серьёзное разбирательство с полицией, а пострадавшим автомобилистам долгое хождение по инстанциям. Не исключено, что ущерб с виновника придётся взыскивать через суд, так как ещё предстоит доказать, что случай является страховым.

«Комсомолка» подробно рассказывала о случае наезда на пешеходов прямо на тротуаре. Тогда от бездумных действий лихача во Владивостоке пострадала целая семья. Женщина и малыш от полученных травм скончались, а глава семейства попал в больницу. Резонансная история взбудоражила жителей всего Приморья. Виновник аварии подался в бега, но мужчину удалось найти спустя сутки.

Сбил семью на тротуаре и скрылся: весь Владивосток ищет убийцу молодой женщины и маленького мальчика

Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся

Полиция задержала во Владивостоке подозреваемого в смертельном ДТП Николая Тимченко

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию
Родной отец выкрал ребенка у матери и увез его в ИГИЛ*. Много лет женщина ничего не знала о судьбе своего сына. И вот в канун 8 марта Хадиза смогли вернуть на родину
Новости 24
В центре Владивостока озлобленная толпа избила молодого человека
Во Владивостоке пожарные спасли женщину на праздник
Приморцам осталось недолго радоваться весеннему теплу
Мост через Золотой Рог во Владивостоке распродают по частям
Приморец натворил бед и выдумал целую банду
Студентка ДВФУ подзаработает на макулатуре
Инвалидам Приморья упростят правила парковки
Приморская рыбачка ушла под лед 8 марта
Девушки из спецназа десантировались в Восточном военном округе
Из-за аварийного моста в Приморье перекроют съезд с федеральной трассы к селу
Не тюльпаном единым: «Комсомолка» узнала, сколько цветов привезли в Приморье к 8 марта
Приморье полыхает: тушат по 10 пожаров в сутки
Сёрферы Владивостока открыли сезон угоном льдины
Полиция Приморья не забывает матерей павших бойцов
Спасатели Приморья: нет льда — нет и рыбалки
Во Владивостоке сегодня тепло, сыро и туманно
Во Владивостоке во время пожара погибла пенсионерка
Из СИЗО с любовью: Игорь Пушкарев поздравил женщин с 8 марта