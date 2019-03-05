«Хочу стать страусом»: животных в зоопарке Владивостока подкармливают креветками

На странице зоопарка «Садгород» в Instagram набирает популярность видео о кормлении страусов – самых крупных птиц на планете. «Полдник дальневосточника!», - так начинается пост, а в кадре несколько длинношеих подбегают к лотку, в который сотрудники зоопарка щедро сыплют из ведра морской деликатес. «Птички» клюют креветок – одну за другой, а голос за кадром комментирует:

- Полдник у страусов! Вы посмотрите – ещё и с икрой. Сам бы ел. Ой, и пахнет так хорошо… Вкуснятинаааа…

Директор зоопарка Сергей Асновин пояснил корреспонденту «КП» - Владивосток», что им бесплатно досталась от местного предпринимателя целая тонна ракообразных. Их хватит надолго – причём не только страусам, но и другим животным.

- В основном креветок едят медведи и свиньи – им как добавка в кашу, а также еноты и барсуки. У страусов основной рацион - это грубые корма, сено и трава. Также даём улиток и насекомых, с удовольствием едят дроблёную ракушку. В креветках – там и хитин, и белок: всё, что полезно и тоже нужно, добавка к вегетарианскому рациону. Скоро у страусов начнётся период яйценоскости, и им как раз нужны витамины. Раньше мы уже добавляли в рацион резаную рыбку либо мелкую – такую как писуч, корюшка, - рассказал Асновин.

"Птичка" хочет кушать. Фото: zoopark-vl.ru

Страусы на Садгороде – хоть и чёрные африканские, но по факту – что ни на есть русские. Родились на ферме в Подмосковье, а потом судьба перенесла их за 9 тысяч километров на край страны, во Владивосток. Сейчас в зоопарке живут шесть двухметровых птичек - два самца и четыре самки. И пост про их дальневосточный полдник набрал уже почти 2 тысячи лайков.

Подписчики страницы – в том числе жители других российских городов - интересуются: «Пивка к креветкам им не причитается?», «Где записаться в страусы?)». А некоторые конкретно говорят: «Я им завидую», «Хочу стать страусом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/695384" frameborder="0"></iframe> Страусов во Владивостоке кормят креветками.В зоопарк на Садгороде завезли тонну креветок. "Птички" с удовольствием уплетают ракообразных. Автор видео: zoopark-vl.ruОксана КИСЕЛЁВА