2019-03-12T09:32:35+03:00
Общество

Комиссия «забраковала» еще трёх кандидатов на пост мэра Владивостока

Один из них предоставил «липовый» диплом, другие - просроченные документы
Пётр КАМУШКИН
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Сейчас на пост мэра Владивостока претендуют 39 человекСейчас на пост мэра Владивостока претендуют 39 человекФото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Во Владивостоке из списка кандидатов на пост мэра Владивостока вычеркнули еще трех человек. Причины те же, что и других «забаненных» участников гонки – ошибки и неточности в документах.

Как сообщили корреспонденту «КП» в городской думе, в этот раз список кандидатов покинули сразу три бизнесмена: индивидуальный предприниматель Александр Коваленко, директор компании «Восток-Окна Плюс» Денис Слипченко и директор транспортной компании «АТК» Роман Селех.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской думы, основания для отказа – более чем серьезные. Все трое кандидатов предоставили отборочной комиссии подложные документы. Денис Слипченко, например, подал «липовый» диплом о высшем образовании.

– Двое других кандидатов предоставили просроченные документы. Коваленко подал военный билет с истекшим сроком действия. Селех подал удостоверение офицера запаса, тоже с истекшим сроком действия, – пояснила пресс-секретарь думы Светлана Карпова.

Сейчас на пост мэра претендуют 39 человек. Они примут участие во втором этапе выборов, который состоится 18 марта. Окончательное решение о том, кто будет управлять Владивостоком, примут 28 марта.

Стоит отметить, что нынешние «забракрованные» кандидаты – не единственные в ходе этой гонке. В конце февраля из списка исключили сразу девять человек – Они якобы не предоставили копию трудовой книжки. Почему «якобы»? Да потому, что все претенденты на место мэра эти самые копии подавали. Но, как оказалось, не все бумаги устроили трудовую комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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