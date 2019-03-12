Комиссия «забраковала» еще трёх кандидатов на пост мэра Владивостока

Во Владивостоке из списка кандидатов на пост мэра Владивостока вычеркнули еще трех человек. Причины те же, что и других «забаненных» участников гонки – ошибки и неточности в документах.

Как сообщили корреспонденту «КП» в городской думе, в этот раз список кандидатов покинули сразу три бизнесмена: индивидуальный предприниматель Александр Коваленко, директор компании «Восток-Окна Плюс» Денис Слипченко и директор транспортной компании «АТК» Роман Селех.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской думы, основания для отказа – более чем серьезные. Все трое кандидатов предоставили отборочной комиссии подложные документы. Денис Слипченко, например, подал «липовый» диплом о высшем образовании.

– Двое других кандидатов предоставили просроченные документы. Коваленко подал военный билет с истекшим сроком действия. Селех подал удостоверение офицера запаса, тоже с истекшим сроком действия, – пояснила пресс-секретарь думы Светлана Карпова.

Сейчас на пост мэра претендуют 39 человек. Они примут участие во втором этапе выборов, который состоится 18 марта. Окончательное решение о том, кто будет управлять Владивостоком, примут 28 марта.

Стоит отметить, что нынешние «забракрованные» кандидаты – не единственные в ходе этой гонке. В конце февраля из списка исключили сразу девять человек – Они якобы не предоставили копию трудовой книжки. Почему «якобы»? Да потому, что все претенденты на место мэра эти самые копии подавали. Но, как оказалось, не все бумаги устроили трудовую комиссию.