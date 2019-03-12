Два пожара подряд: у спасателей Владивостока выдался сложный день

В нескольких районах Владивостока во вторник днём случились ЧП. Очевидцы сообщают о возгорании в районе автовокзала, а также рядом с одним из торговых центров на Чуркине. Специалисты уже выехали на места происшествий.

Чёрные клубы дыма, взмывающие вверх над зданием автовокзала во Владивостоке, напугали общественность. Однако корреспондент «Комсомолки» выяснил, что причин для паники окружающих на данный момент нет. Специалисты пресс-службы приморского управления МЧС прокомментировали, что горит не сам автовокзал, а старые покрышки. Огнеборцы уже осведомлены о случившемся. В последний день зимы здесь произошло идентичное возгорание. Тогда о пожаре узнал практически весь город, из-за клубов дыма, распространившихся по округе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="450" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696625" frameborder="0"></iframe> Пожар в районе автовокзала.Видео: dpskontrol_125rus

По сообщениям очевидцев, серьёзный пожар случился и в районе Чуркина, рядом с ТЦ «Черемушки» и частным медицинским центром. Напротив дома № 77 на Запорожской полыхает барак. Кому именно помешало ветхое строение, остаётся догадываться, но пользователи социальных сетей уверены, что возгорание произошло не случайно. В причинах происшествия будут разбираться специалисты. Тушение пожара продолжается.

«КП»-Владивосток подробно писала, что во многих районах Приморья действует противопожарный режим. Однако несмотря на все старания пожарных, властей и полиции, край продолжает полыхать. При этом причиной многих происшествий становится именно халатность людей.

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