В Приморье полицейский мучил служебную собаку

Приморские полицейские оказались в центре нешуточного скандала. Один из уссурийских стражей порядка издевался над служебной собакой.

Об этой очень некрасивой истории стало известно благодаря очевидцам. 7 марта один из приморцев снял на камеру сотового телефона издевательства над немецкой овчаркой на станции Уссурийск. Местный полицейский привязал пса к металлической ограде так, чтобы тот не мог встать на четыре лапы. Негодяй выпускал сигаретный дым прямо в морду собаке, а затем несколько раз пнул ее. При этом коллеги мучителя спокойно взирают на происходящее – как будто ничего такого не происходит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/696640" frameborder="0"></iframe> Приморье, Уссурийск. Полицейский мучает собаку.Источник: video.vl

Ролик моментально облетел все социальные сети, вызвав бурю негодования. Приморцы требовали наказания для полицейского. Ничего удивительного: в большинстве своем жители края любят собак, и часто спасают их от неминуемой гибели.

Сегодня полиция отреагировала на видео. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному округу, в ведомстве началась служебная проверка. В полиции подтвердили: на ролике действительно запечатлены сотрудники линейного отдела на станции Уссурийск.

«Один из сотрудников привязал служебную немецкую овчарку к металлическому ограждению, тем самым лишив ее возможности свободно передвигаться. В настоящий момент, руководством УТ МВД России по ДФО назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, будет принято законное и обоснованное решение», - сообщила представительница ведомства.

Вероятнее всего, действительно серьезных последствий для полицейского не будет – в конце концов, ничего действительно жестокого с овчаркой он не сделал. Может быть, сделают выговор или выпишут небольшой штраф. Однако несомненно одно – свою репутацию страж порядка явно подпортит.