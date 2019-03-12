2019-03-12T10:57:57+03:00
Общество

В Приморье полицейский мучил служебную собаку

В ведомстве уже начали служебную проверку [видео]
Пётр КАМУШКИН
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Почему полицейский издевался над несчастным псом - неизвестноПочему полицейский издевался над несчастным псом - неизвестноФото: Тимур ХАНОВ
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Приморские полицейские оказались в центре нешуточного скандала. Один из уссурийских стражей порядка издевался над служебной собакой.

Об этой очень некрасивой истории стало известно благодаря очевидцам. 7 марта один из приморцев снял на камеру сотового телефона издевательства над немецкой овчаркой на станции Уссурийск. Местный полицейский привязал пса к металлической ограде так, чтобы тот не мог встать на четыре лапы. Негодяй выпускал сигаретный дым прямо в морду собаке, а затем несколько раз пнул ее. При этом коллеги мучителя спокойно взирают на происходящее – как будто ничего такого не происходит.

Приморье, Уссурийск. Полицейский мучает собаку.Источник: video.vl

Ролик моментально облетел все социальные сети, вызвав бурю негодования. Приморцы требовали наказания для полицейского. Ничего удивительного: в большинстве своем жители края любят собак, и часто спасают их от неминуемой гибели.

Сегодня полиция отреагировала на видео. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному округу, в ведомстве началась служебная проверка. В полиции подтвердили: на ролике действительно запечатлены сотрудники линейного отдела на станции Уссурийск.

«Один из сотрудников привязал служебную немецкую овчарку к металлическому ограждению, тем самым лишив ее возможности свободно передвигаться. В настоящий момент, руководством УТ МВД России по ДФО назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, будет принято законное и обоснованное решение», - сообщила представительница ведомства.

Вероятнее всего, действительно серьезных последствий для полицейского не будет – в конце концов, ничего действительно жестокого с овчаркой он не сделал. Может быть, сделают выговор или выпишут небольшой штраф. Однако несомненно одно – свою репутацию страж порядка явно подпортит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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