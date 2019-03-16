2019-03-16T04:59:28+03:00
Происшествия

Следственный комитет назвал причину обысков в «Приморском водоканале»

Силовики нагрянули в офис компании после возбуждения уголовного дела о халатности
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц «Примводоканала»Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц «Примводоканала»
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В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц КГУП «Приморский водоканал». Они подозреваются в халатности при строительстве объектов водоснабжения.

Напомним, накануне, 15 марта, силовики нагрянули в «Приморский водоканал» с обысками. Сотрудников Следственного комитета и Росгвардии интересовали документы предприятия. При этом тогда не сообщалось, что же стало официальной причиной внезапного интереса силовых структур к документации предприятия.

Позже на сайте СУ СК России по Приморскому краю появилась официальная информация, раскрывающая причины обысков.

- Возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц КГУП "Приморский водоканал» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, с 2011 по 2017 годы должностные лица предприятия не обеспечили должный контроль за расходованием материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения, в результате чего наступили последствия в виде причинения материального ущерба, - сообщают следователи.

При этом не сообщается, за строительством каких именно объектов водоснабжения не уследили боссы «Примводоканала», а также не афишируется и размер причиненного ущерба. Это значит, что следователи пока ещё доподлинно точно не знают о каких суммах идет речь. Именно для этого им и понадобилась документация, чтобы проверить все целевые и нецелевые расходования вверенных предприятию бюджетных средств.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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