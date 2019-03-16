Остановили кровотечение, сделали операцию: жительницу Приморья экстренно сняли с траулера на Камчатке

Жительнице крупного рыбацкого посёлка Преображение в Приморском крае срочно понадобилась помощь медиков. Вот только случилось это далеко за пределами дома – в Охотском море у берегов Камчатского края. Там сейчас ведёт промысел большой морозильный траулер-рыбозавод «Бухта Преображения», владельцем которого является «Преображенская база тралового флота». Одной из работниц внезапно стало плохо, и экипаж вызвал спасателей.

Траулер-рыбозавод «Бухта Преображения». Фото: pbtf.ru

- У нас на Камчатке базируется вертолёт Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра. Он срочно вылетел из города Елизово с нашими камчатскими спасателями, взял в селе Соболево врача местной больницы и потом - к этому судну. С помощью спускового устройства подняли женщину на борт, и дальше весь полёт до Соболево она находилась под наблюдением врача, - сообщили «КП» - Владивосток» в пресс-службе главного управления МЧС по Камчатскому краю.

В Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России уточнили название траулера и год рождения женщины – 1975. С вертолётной площадки в райцентре Соболево скорая помощь доставила Татьяну в больницу. По словам медиков, у неё было кровотечение, поэтому, несмотря на поздний вечер, ждала бригада: анестезиолог, хирург, гинеколог и другие врачи.

- Травм никаких не было на судне, но потребовалась срочная госпитализация в ближайшую больницу. Вчера же сделали этой пациентке операцию, и сейчас состояние удовлетворительное. Не жалуется, держит с кем-то связь по телефону. Я так поняла, что она была на судне вместе с мужем. Она точно не брошена на произвол: уже звонили с судна и спрашивали, сколько она у нас ещё пробудет. Я думаю, что ещё неделю точно, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» лечащий врач Людмила Сапожкова.

На вопрос, позволит ли диагноз жительницы Приморья вернуться ей на работу в море, собеседница на Камчатке ответила по телефону:

- Это уж как она сама решит.

Село Соболево находится почти в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского: ещё дальше, чем посёлок Преображение - от Владивостока. И жителей в Соболево – в четыре раза меньше, чем в Преображении. Зато местные медики – нарасхват, особенно в высокий рыбацкий сезон.

- Это сейчас – зима и снега – три метра. А летом – полное море судов, рыбы – миллион тысяч тонн…Люди её обрабатывают, добывают, тонут, бьются, режутся, травмируются, ломаются… Вот их и везут сюда, в нашу деревеньку, - поделился врач-хирург больницы и депутат Думы Соболевского муниципального района Владимир Сапожков.