2019-03-17T03:46:23+03:00
Происшествия

Забавы ради: в детской туберкулёзной больнице Владивостока сверстники избили ребёнка

Участники ужасной истории утверждают, что всё это - не более, чем постановка
Анна ПЛЕТНЕВА
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Сам же мальчик отрицает тот факт, что его избили.Сам же мальчик отрицает тот факт, что его избили.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вопиющий случай произошёл накануне в детской туберкулёзной больнице Владивостока. В социальные сети попал видеоролик, на котором - избиение ребёнка. Мальчика несколько раз бьют кулаками по лицу его же сверстники. Ребёнок в это время стоит неподвижно и даже не пытается ответить обидчикам. Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Вечером в субботу, 14 марта, в соцсетях появился ролик, ужасающий своим содержанием. Подростки поочерёдно наносят сильные удары по лицу своего сверстнику - несовершеннолетнему мальчику. Примечателен тот факт, что избиение происходит в стенах лечебного учреждения -краевая детская туберкулёзная больница Владивостока в районе Садгорода.

Ребёнок, который стал жертвой таких же детей, даже не пытается ответить своим обидчикам и молча терпит унижения. За кадром обилие матов и оскорблений в адрес потерпевшего, но мальчик не реагирует даже на это и лишь продолжает принимать сильные удары кулаком по лицу от ребят. Запись короткая - всего восемь секунд. За это время ребёнок получает два удара в челюсть с левой стороны от других ребят. Сколько человек ещё приняли в этом участие - так и неизвестно.

Между тем, как только запись появилась в социальных сетях, ею сразу же заинтересовались компетентные органы. Врио вице-губернатора Ирина Медведева и директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко незамедлительно выехали в учреждение: побывали в палатах, пообщались с ребятами, которые здесь лечатся, оценили условия пребывания и лечения детей, а также осмотрели столову.

Так, в ходе инспектирования учреждения, специалисты выяснили, что «героями» инцидента стали ребята 12-16 лет. Сами они рассказали, что видео - постановочное, ради шутки. Кроме того, пострадавший мальчик тоже отрицает тот факт, что его избили. Ребёнка осмотрел врач.

- Следов насилия не обнаружено. Психологическое состояние мальчика также не вызывает опасений. В целом обстановка в коллективе спокойная, агрессии действительно не наблюдается, – отметила Ирина Медведева.

Врио вице-губернатора подчеркнула, что на этом инцидент далеко не исчерпан. Полную оценку случившемуся дадут правоохранительные органы. С ними уже связались специалисты департамента здравоохранения, а также комиссия по делам несовершеннолетних.

Теперь с детьми поработают психологи, а главному врачу учреждения предстоит разработать и усилить воспитательную работу в краевой детской туберкулёзной больнице во Владивостоке. К слову, сейчас там проходят долговременное лечение более 100 ребят от 3 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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