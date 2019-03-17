2019-03-17T05:03:31+03:00
Происшествия

Страшный пожар в трёхэтажном доме унёс жизни четырёх приморцев

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Около двух часов брандмейстеры занимались локализацией пожара.Около двух часов брандмейстеры занимались локализацией пожара.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Серьёзный пожар произошёл минувшей ночью в Приморье. В Надеждинском районе загорелись квартиры в жилом доме. Огнеборцы эвакуировали 38 человек, тела ещё четверых чуть позже пожарные обнаружили уже в сгоревших квартирах. Признаков жизни люди уже не подавали. По факту смерти людей на пожаре следователи уже возбудили уголовное дело.

Поздней ночью воскресенья, в 04:05, на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступило сообщение о возгорании. Звонивший сообщил, что в многоквартирном жилом доме в селе Вольно-Надеждинское что-то горит. Незамедлительно к зданию по улице Пушкина, 65 направились спасатели.

Через три минуты брандмейстеры уже проводили разведку на месте происшествия. Специалисты выяснили, что на первом этаже горят квартиры и деревянный коридор. Дым от огня заполнил весь подъезд, и жильцы соседних квартир не могли выйти наружу. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали с верхних этажей 30 человек, ещё восемь человек пожарные спасли из отрезанных огнём квартир. Чтобы сохранить жизнь людей, спасатели воспользовались комплектами защиты органов дыхания.

На первом этаже жилого дома горели квартиры. Фото: sledcomprim.

На первом этаже жилого дома горели квартиры. Фото: sledcomprim.

Чуть позже в квартирах, которые объяло пламя, специалисты обнаружили тела четырёх человек без признаков жизни. Их пожарные передали медикам.

Около двух часов брандмейстеры занимались локализацией пожара. В 06:08 открытое горение всё же удалось ликвидировать. До семи часов утра пожарные занимались проливкой конструкций и осмотром места происшествия. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, огонь уничтожил 250 квадратных метров. Всего на месте работали 42 человека и 13 единиц техники. Чтобы выяснить все обстоятельства, к сгоревшему дому прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории.

На месте пожара работали 13 единиц техники. Фото: sledcomprim.

На месте пожара работали 13 единиц техники. Фото: sledcomprim.

Между тем, инцидентом уже занялись комиссия по вопросу социального обеспечения от администрации посёлка и следственный комитет. Жильцы, которые временно не могут вернуться в свои квартиры, размещены в местной школе №1.

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю, тела погибших уже опознаны - это двое мужчин и две женщины. По данному факту специалисты уже возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас на месте страшной трагедии работает следственного-оперативна группа под руководством и.о. руководителя следственного управления.Пока что причина пожара неизвестна.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Фото: sledcomprim.

Следователи уже возбудили уголовное дело. Фото: sledcomprim.

ИСТОЧНИК KP.RU

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