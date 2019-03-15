2019-03-15T06:57:08+03:00
Дом. Семья

На «Земле леопарда» пополнение: фотоловушки зафиксировали двух новых котят редкой кошки

Котята дальневосточного леопарда вышли на прогулку со своей осторожной мамой
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Самка дальневосточного леопарда Leo 45F и её котенок.Самка дальневосточного леопарда Leo 45F и её котенок.Фото: leopard-land.ru
Изменить размер текста:

Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» зафиксировали двух котят дальневосточного леопарда. Эти детеныши редкой кошки ранее не попадали в поле зрения ученых. Примечателен и тот факт, что вместе с котятами в камеры попала и их мама - девятилетняя самка Leo-45F, которая, судя по всему, прятала своё прежнее потомство от всего мира.

Дело в том, что девятилетняя самка Leo 45F впервые попала в камеры фотоловушек со своим потомством. Как отмечают эксперты, получить столь редкие снимки скрытных и осторожных кошек говорит о качественном росте опыта специалистов по фотомониторингу.

Котята леопардессы Leo 45F впервые попали в объектив камер. Фото: leopard-land.ru

Котята леопардессы Leo 45F впервые попали в объектив камер.Фото: leopard-land.ru

- Сложно предположить, что данное потомство стало первым для самки столь зрелого возраста, - говорит Елена Шевцова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. - Вероятно, прежде ей удавалось «прятать» своих детенышей. С каждым годом количество зафиксированных котят леопарда растет. Случай с Leo 45F хорошо демонстрирует тот факт, что благодаря росту опыта перед нами открываются новые горизонты для оценки и исследования популяции.

Получить снимки детенышей леопарда - большая редкость. Взрослые особи тщательно скрывают своих детёнышей от посторонних глаз и опасностей дикой природы. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер.

Получить фотографии котят дальневосточного леопарда - большая редксть. Самка тщательно скрывает своё потомство. Фото: leopard-land.ru

Получить фотографии котят дальневосточного леопарда - большая редксть. Самка тщательно скрывает своё потомство.Фото: leopard-land.ru

Справка «КП»:

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка «Земля леопарда». Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в России зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Животные ни в чем не виноваты! В Тольятти приют выселили в недострой с огромными тарифами за свет и грозят отключить его за долги
Сейчас энергетики выставляют счета волонтерам по самому высокому тарифу - как арендаторам недостроенного коммерческого здания, по 50 тыс. рублей в месяц
Новости 24
Во Владивостоке обрушившаяся стена убила рабочего
На выходных приморцев ожидает аномальное потепление
«Спасский бекон» распродает свои цеха и оборудование
Медлить нельзя: Жан-Мишель Кусто считает ситуацию с приморской «китовой тюрьмой» критичной
Так водички хочется, что даже надеть нечего: жительница Владивостока обирала мнимых соседей, стоило тем отвернуться
57 тонн немаркированной наваги задержал Россельхознадзор
В пьяном угаре приморец схватился за топор и порешил возлюбленную
Пленникам «китовой тюрьмы» Приморья сулят горькую участь
Присяжные Владивостока вынесли приговор материубийце
Осадки опять ждут Приморье
Глава Владивостока оказался завзятым книголюбом
Парковка на газонах Владивостока влетает в копеечку
Свиньи Приморья почти избавились от смертоносного ящура
Прошедший в Приморье снег помог потушить бушующие лесные пожары
Приморцев опросят о соседстве с леопардами
Приморье поддержало справедливое повышение пенсий бедным пенсионерам
Корейцев зовут строить во Владивостоке два терминала и мост на Елену
Весенний ремонт крыш во Владивостоке идёт полным ходом
Ученые отказались расселять «китовую тюрьму» в Приморье
Спасатели Приморья патрулируют Амурский залив
В Приморье прокурор закрыл торгующие дипломами сайты
Мощный пожар в Приморье охватил более 2000 гектаров леса
Кондитерская угощала жителей Владивостока тортиками с кишечной палочкой
Таможня Владивостока прокормила весь Дальний Восток
Школу и больницу построят в глубинке Приморья
Ограбленные иностранцы поймали «своего» гопника в центре Владивостока
Моряка с приморского траулера спас вертолёт на Камчатке