На «Земле леопарда» пополнение: фотоловушки зафиксировали двух новых котят редкой кошки

Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» зафиксировали двух котят дальневосточного леопарда. Эти детеныши редкой кошки ранее не попадали в поле зрения ученых. Примечателен и тот факт, что вместе с котятами в камеры попала и их мама - девятилетняя самка Leo-45F, которая, судя по всему, прятала своё прежнее потомство от всего мира.

Дело в том, что девятилетняя самка Leo 45F впервые попала в камеры фотоловушек со своим потомством. Как отмечают эксперты, получить столь редкие снимки скрытных и осторожных кошек говорит о качественном росте опыта специалистов по фотомониторингу.

Котята леопардессы Leo 45F впервые попали в объектив камер.Фото: leopard-land.ru

- Сложно предположить, что данное потомство стало первым для самки столь зрелого возраста, - говорит Елена Шевцова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке. - Вероятно, прежде ей удавалось «прятать» своих детенышей. С каждым годом количество зафиксированных котят леопарда растет. Случай с Leo 45F хорошо демонстрирует тот факт, что благодаря росту опыта перед нами открываются новые горизонты для оценки и исследования популяции.

Получить снимки детенышей леопарда - большая редкость. Взрослые особи тщательно скрывают своих детёнышей от посторонних глаз и опасностей дикой природы. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер.

Получить фотографии котят дальневосточного леопарда - большая редксть. Самка тщательно скрывает своё потомство.Фото: leopard-land.ru

Справка «КП»:

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка «Земля леопарда». Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в России зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.