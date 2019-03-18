Владивостокский вице-мэр уходит в отставку и уезжает в Петербург

Заместитель мэра Владивостока Сергей Шерстюк покидает свой пост. Свой опыт он теперь будет применять в Санкт-Петербурге: чиновника позвали в администрацию северной столицы.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в администрации Владивостока, в «сером доме» вице-мэр завтра работает последний день.

– Сергей Шерстюк уходит с поста по собственному желанию. Ему предложили работу в администрации Санкт-Петербурга. Его полномочия перераспределят между коллегами. Во всяком случае, до окончания процедуры выборов мэра, – сообщила представительница мэрии.

На своем посту Шерстюк отвечал за работу со СМИ, организационную работу мэрии, а также поддержку гражданских инициатив. В Петербурге он будет руководить внутренней политикой.

Будут ли искать замену вице-мэру, пока неизвестно. Число заместителей главы Владивостока не регламентировано – так что глава города вполне может обойтись и без одного вице-мэра. Впрочем, не стоит забывать: сейчас в самом разгаре выборы, и 28 марта у города появится новый руководитель. Наверняка не обойдется без формирования новой команды заместителей – так что на замену Шерстюку действительно могут назначить нового человека.

Справка «КП»:

Сергей Шерстюк – коренной приморец, родился в поселке Зарубино Хасанского района. В политике уже давно: еще в восьмидесятых он руководил комсомольскими организациями, в 1989-1992 годах был вторым секретарем крайкома ВЛКСМ. В девяностых работал в администрации Приморья, затем занимал должность главного федерального инспектора в регионе. До 2015 года работал в холдинге «Сумотори», а в прошлом году занял пост вице-мэра Владивостока.