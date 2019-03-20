«Начальник транспортного цеха» покидает мэрию Владивостока

Считанные дни остались до голосования в городской Думе и назначения нового мэра Владивостока. Как сообщала в понедельник «Комсомольская правда», в финал вышли три кандидата: исполняющий обязанности мэра Олег Гуменюк, депутат гордумы Кирилл Григорьев и общественный советник губернатора, лидер приморских садоводов Александр Юртаев. Наблюдатели не сомневаются, что градоначальником без приставки и.о. в итоге станет Гуменюк, тем не менее, надо дождаться 28 марта. А пока решение Думы не принято, журналисты следят за уже происходящими изменениями в администрации на Океанском проспекте, 20.

Сегодня, например, появилась информация об увольнении начальника управления транспорта Сергея Цыбулина, который проработал чуть больше года. Трудоустраивал его в феврале 2018-го руководивший тогда городской администрацией Виталий Веркеенко.

- Да, с 11 марта Сергей Владимирович у нас не работает. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением по собственному желанию. О том, кто будет назначен вместо него, будет известно уже после того, как человека утвердят в должности. Исполняющей обязанности пока является заместитель Цыбулина – Юлия Пушкова, - рассказали «КП» - Владивосток в пресс-службе мэрии.

Сергей Цыбулин поработал в мэрии Владивостока чуть больше годаФото: vlc.ru

В течение года Цыбулин участвовал в прямых эфирах на радио «Комсомольская правда» - Приморье»; делился планами по закупке новых автобусов и возвращению трамвая в центр Владивостока, лично проверял график движения и санитарное состояние.

Сегодня в коротком телефонном интервью корреспонденту редакции уходящий начальник отметил:

- Вы посмотрите, какие стали чистые автобусы в городе, не ржавые; водители – в рубашках, одеты аккуратно, не разговаривают по телефону во время движения. Этими проблемами надо жить, чего и желаю тому, кто придет после меня. А я пока отдохну – давно не был в отпуске. Но из Владивостока уезжать не собираюсь.