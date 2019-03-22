Конкурс исследовательских проектов «Человек и природа» раскроет научный потенциал детей Приморья

В последнее время в Приморье проходит большое количество всевозможных конкурсов, благодаря которым выявляются различные таланты у детей и подростков. Однако среди всего их многообразия трудно выделить проекты, позволяющие раскрыть научный потенциал. Организаторы первого на Дальнем Востоке конкурса исследовательских проектов «Человек и природа» уверены, что благодаря участию в нем дети могут не только принести пользу экологии региона, но и получить навыки, необходимые каждому уважающему себя ученому.

Конкурс исследовательских проектов «Человек и природа» для педагогов и школьников проводится по инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Он проводится не только для привлечения внимания к проблемам экологии, но и для того, чтобы юные исследователи на практике могли реализовать полученные знания.

Как сообщили в оргкомитете конкурса предварительный отбор прошли 22 школьные команды. Все участники отправили свои заявки с кратким описанием проектов. Эксперты отсмотрели все работы и определили самых достойных участников. В финале в ходе очного этапа они смогут не только рассказать о важности своих проектов, но и поспорить с известными учеными России – членами жюри.

Редакция «Комсомолки» также выбрала несколько перспективных проектов, на которые стоит обратить свое внимание. В ходе конкурса мы познакомим наших читателей с самыми интересными идеями юных ученых по улучшению экологической обстановки в крае.

Напомним, финал конкурса «Человек и природа» пройдет 12 апреля. Следить за новостями можно на сайте проекта и на нашем сайте.

Партнеры конкурса: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.