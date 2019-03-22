2019-03-22T06:51:15+03:00
Общество

Выше нормы: синоптики озвучили предварительный температурный прогноз на июнь в Приморье

Похожая ситуация будет наблюдаться в еще нескольких федеральных округах
Анна ПЛЕТНЕВА
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Средняя месячная температура в июне будет выше нормы.Средняя месячная температура в июне будет выше нормы.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Температура воздуха в Приморье в начале лета выйдет за пределы нормы и будет выше обычных показателей. Об этом сообщил Гидрометцентр России. Между тем, приморские синоптики до сих пор не определились с погодой на предстоящий летний сезон.

Так, по данным Гидрометцентра, средняя месячная температура в июне будет выше нормы. Похожая ситуация ожидается на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Уральского и на севере Сибирского федеральных округов, а также на западе Якутии.

Нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха и сумм осадков за каждый месяц по административным центрам субъектов Российской Федерации. Фото: Гидрометцентр РФ.

Нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха и сумм осадков за каждый месяц по административным центрам субъектов Российской Федерации. Фото: Гидрометцентр РФ.

- Средняя месячная температура воздуха в июне по Владивостоку около 12,9 градусов. У каждого района в Приморье своя норма. Естественно, что в континентальных районах это значение выше - там больше солнечной погоды. Во Владивостоке на погоду сильно влияют туманы, - уточнил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Однако приморские метеорологи до сих пор не могут определиться и предугадать, каким же будет предстоящее лето. Точного прогноза главный синоптик Борис Кубай так и не дал и ограничился тем, что «все будет в пределах нормы». Такая ситуация сложилась из-за прошедшей аномально теплой и почти бесснежной зимы. К слову, в те годы, когда специалисты фиксировали сухую зиму, экстремально «мокрого» лета не наблюдалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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