2019-03-25T03:37:34+03:00
Общество

На этой неделе в Приморье может выпасть снег

Пресс-секретарь Примгидромета рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» о том, какой будет новая рабочая неделя
Анна ПЛЕТНЕВА
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В крупных городах осадки выпадут ориентировочно в среду.В крупных городах осадки выпадут ориентировочно в среду.Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Новая рабочая неделя не принесёт Приморью погодных сюрпризов. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Он также рассказал, какой из рабочих дней станет самым тёплым на этой неделе, и когда в край окончательно придет тепло.

Сегодня воздух во Владивостоке прогреется до 8-10 градусов тепла. Похожая картина ждет Уссурийск и Находку - здесь и вовсе до 13 градусов со знаком плюс.

- В последующие дни все-таки температура будет несколько пониже, градусов так на 5-6. Такой средний температурный фон. Ночью, конечно же, еще везде в основном минус, - отметил Виктор Чулков.

По его словам, в течение недели в некоторых районах Приморского края даже может пойти снег. В крупных городах типа Владивостока, Уссурийска и Находки осадки выпадут ориентировочно в среду, но будут несущественны.

Синоптики прогнозируют, что в апреле регион полностью окажется во власти тепла. Плюсовые температуры установятся как днем, так и ночью.

- Ближе к середине апреля можно ожидать, чтобы стабильно был хотя бы небольшой плюс ночью, и приличный в дневные часы, - уточнил собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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