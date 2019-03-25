На этой неделе в Приморье может выпасть снег

Новая рабочая неделя не принесёт Приморью погодных сюрпризов. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Он также рассказал, какой из рабочих дней станет самым тёплым на этой неделе, и когда в край окончательно придет тепло.

Сегодня воздух во Владивостоке прогреется до 8-10 градусов тепла. Похожая картина ждет Уссурийск и Находку - здесь и вовсе до 13 градусов со знаком плюс.

- В последующие дни все-таки температура будет несколько пониже, градусов так на 5-6. Такой средний температурный фон. Ночью, конечно же, еще везде в основном минус, - отметил Виктор Чулков.

По его словам, в течение недели в некоторых районах Приморского края даже может пойти снег. В крупных городах типа Владивостока, Уссурийска и Находки осадки выпадут ориентировочно в среду, но будут несущественны.

Синоптики прогнозируют, что в апреле регион полностью окажется во власти тепла. Плюсовые температуры установятся как днем, так и ночью.

- Ближе к середине апреля можно ожидать, чтобы стабильно был хотя бы небольшой плюс ночью, и приличный в дневные часы, - уточнил собеседник.