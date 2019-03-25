В приморском городе Находка произошёл инцидент, который больше напоминает сценарий фильма ужасов. Парень в неадекватном состоянии зашел в местное кафе с включенной бензопилой. Молодой человек размахивал инструментом в разные стороны, чем напугал всех посетителей кафе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Все случилось в городе Находка в районе улицы Спортивная. Поздно вечером в кафе «У Арифа» ворвался молодой человек с несвойственным для увеселительного заведения аксессуаром. В руках у парня оказалась включенная бензопила. Уже у входа мужчина начал неадекватно себя вести и хаотично размахивать опасным и инструментом. Чтобы как-то остепенить буйного посетителя кафе, к нему бросились другие завсегдатаи забегаловки. Крепкие парни пытались скрутить владельца жужжащей бензопилы, но все тщетно. Тем временем заведенный инструмент успел намотаться на тюль, и остановить молодого человека стало гораздо проще.

В тот момент, пока дебошир размахивал инструментом, в заведении началась паника. Пронзающие женские крики не умолкали до конца видеоролика. Когда отобрать у парня бензопилу все же удалось, на него обрушился шквал нецензурной лексики. Помимо этого на кадрах видно, как женская рука обвила шею молодого человека. Сам он в этот момент, казалось, вообще не понимал, что происходит: широко распахнутые глаза бегали из стороны в сторону. Хулигану скрутили руки, и в это время на него буквально напала девушка и схватила за лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/699059" frameborder="0"></iframe> Резня по-приморски: житель Находки напал на посетителей кафе с бензопилой.

Уже чуть позже стало ясно, что в центре внимания на видео оказался не только сам дебошир, но и владелец кафе Ариф. Он то и пытался усмирить буйного посетителя. Между тем, о самом заведении отзываются совсем не лестно.

- Да там постоянно сброд, чисто «гадюшник» для алкашей. Уважающие себя люди никогда по таким не ходят, - рассказал один из жителей Находки.

По этому комментарию несложно догадаться, что подобного рода ситуации для кафе – не редкость. Возможно, владелец забегаловки уже успел привыкнуть к таким «спектаклям».

В полиции уже заинтересовались случившимся. Где конкретно произошла история – стражи порядка пока не знают, но пытаются выяснить. Пока что по данному факту заявлений в органы так и не поступало.

- Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки.По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщила собеседница «Комсомолки».