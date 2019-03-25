2019-03-25T10:57:51+03:00
Общество

Спустя полгода: покусанная овчаркой маленькая жительница Владивостока до сих пор боится собак

Семья Дешевовых отсудила 300 тысяч, которые покроют только моральный ущерб. Родители девочки планируют снова подать в суд [фото]
Анна ПЛЕТНЕВА
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После жуткого нападения и Соня, и ее бабушка очень боятся собак. Теперь эти животные для ребенка - «что-то страшное».После жуткого нападения и Соня, и ее бабушка очень боятся собак. Теперь эти животные для ребенка - «что-то страшное».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Семья девочки, которую сильно покусала огромная овчарка, отсудила у владельцев агрессивной собаки 300 тысяч рублей. Пока что Соня и ее родители денег так и не получили - хозяева пса не согласны с таким решением и намерены его обжаловать. Тем временем малышка понемногу приходит в себя после страшного нападения. Бабушка Сони Любовь Дешевова рассказала «Комсомолке», что сейчас происходит в их семье.

Пока о выплате денег речи не идет. Владелица собаки подала апелляцию, так как совсем не согласна с решением суда - Надеждинский суд удовлетворил иск семьи Дешевовых, но не в полном объеме. Вместо 800 тысяч семья получит только 300, и даже это пока не точно.

В этом году Соня идет в первый класс. Сейчас на лице ребенка «красуется» большой шрам - напоминание о той жуткой истории, которая произошла в августе 2018 года. Тогда на малышку напала кавказская овчарка и разорвала всю щеку. Спастись от зубов разъяренного животного шансов не было.

- Шрам, конечно, хороший. Все заросло, но шрам видно. Пластику делать еще рано, нам сказали, что только лет в 12-13. Сейчас надо сделать коррекцию лазером, уменьшить шрам. К тому же, появилась твердость, надо размягчать, - рассказала бабушка Сони.

Бабушка очень переживает за здоровье Сони, на которую внезапно напала кавказская овчарка. Фото facebook.com\Otvprim1

Бабушка очень переживает за здоровье Сони, на которую внезапно напала кавказская овчарка. Фото facebook.com\Otvprim1

После жуткого нападения и Соня, и ее бабушка очень боятся собак. Теперь эти животные для ребенка - «что-то страшное». Причем нет абсолютно никакой разницы, маленькая собака или большая - страх у девочки вызывают абсолютно все. При виде даже самых добрых «хвостиков» Соня сразу же хватается за взрослых и прячется. Целых три месяца девочка посещала психолога, но отношение к собакам так и не поменялось.

- Первое время у нее и психическое состояние было не очень хорошее: всплески то положительных, то отрицательных эмоций. Могла ни с того ни с сего начать плакать. Сейчас волна немного стихла, - уточнила Любовь Дешевова.

Те самые 300 тысяч, которые семья Дешевовых отсудила у владельцев овчарки, пойдут лишь на покрытие морального ущерба. Бабушка девочки рассказала, что они намерены снова подать иск.

- Остальные затраты, которые мы понесем на лечение, должна будет оплатить хозяйка собаки, - мы снова подадим иск в суд. Предоставим квитанции и все такое. Сначала мы, конечно, постараемся попасть в государственное учреждение. Если не получится, тогда уже отдельно будем подавать на материальный ущерб, - пояснила собеседница «КП».

Между тем владельцы собаки - пара пенсионеров - не считают себя виноватыми. Ирина Николаевна даже заявила Дешевовым о встречном иске - якобы за «ненадлежащий присмотр за детьми» и за то, что «там, где гуляют с собаками, с детьми гулять нельзя».

Редакция «Комсомольской правды» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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