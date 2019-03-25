Спустя полгода: покусанная овчаркой маленькая жительница Владивостока до сих пор боится собак

Семья девочки, которую сильно покусала огромная овчарка, отсудила у владельцев агрессивной собаки 300 тысяч рублей. Пока что Соня и ее родители денег так и не получили - хозяева пса не согласны с таким решением и намерены его обжаловать. Тем временем малышка понемногу приходит в себя после страшного нападения. Бабушка Сони Любовь Дешевова рассказала «Комсомолке», что сейчас происходит в их семье.

Пока о выплате денег речи не идет. Владелица собаки подала апелляцию, так как совсем не согласна с решением суда - Надеждинский суд удовлетворил иск семьи Дешевовых, но не в полном объеме. Вместо 800 тысяч семья получит только 300, и даже это пока не точно.

В этом году Соня идет в первый класс. Сейчас на лице ребенка «красуется» большой шрам - напоминание о той жуткой истории, которая произошла в августе 2018 года. Тогда на малышку напала кавказская овчарка и разорвала всю щеку. Спастись от зубов разъяренного животного шансов не было.

- Шрам, конечно, хороший. Все заросло, но шрам видно. Пластику делать еще рано, нам сказали, что только лет в 12-13. Сейчас надо сделать коррекцию лазером, уменьшить шрам. К тому же, появилась твердость, надо размягчать, - рассказала бабушка Сони.

Бабушка очень переживает за здоровье Сони, на которую внезапно напала кавказская овчарка. Фото facebook.com\Otvprim1

После жуткого нападения и Соня, и ее бабушка очень боятся собак. Теперь эти животные для ребенка - «что-то страшное». Причем нет абсолютно никакой разницы, маленькая собака или большая - страх у девочки вызывают абсолютно все. При виде даже самых добрых «хвостиков» Соня сразу же хватается за взрослых и прячется. Целых три месяца девочка посещала психолога, но отношение к собакам так и не поменялось.

- Первое время у нее и психическое состояние было не очень хорошее: всплески то положительных, то отрицательных эмоций. Могла ни с того ни с сего начать плакать. Сейчас волна немного стихла, - уточнила Любовь Дешевова.

Те самые 300 тысяч, которые семья Дешевовых отсудила у владельцев овчарки, пойдут лишь на покрытие морального ущерба. Бабушка девочки рассказала, что они намерены снова подать иск.

- Остальные затраты, которые мы понесем на лечение, должна будет оплатить хозяйка собаки, - мы снова подадим иск в суд. Предоставим квитанции и все такое. Сначала мы, конечно, постараемся попасть в государственное учреждение. Если не получится, тогда уже отдельно будем подавать на материальный ущерб, - пояснила собеседница «КП».

Между тем владельцы собаки - пара пенсионеров - не считают себя виноватыми. Ирина Николаевна даже заявила Дешевовым о встречном иске - якобы за «ненадлежащий присмотр за детьми» и за то, что «там, где гуляют с собаками, с детьми гулять нельзя».

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