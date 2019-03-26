Дождались на свою голову: во Владивостоке вырыли котлован на месте детской площадки

Долгожданный ремонт подпорных стен во Владивостоке обернулся настоящей катастрофой. Нерадивые строители серьезно попортили жизнь обитателям нескольких районов приморской столицы . Подрядчик не только сорвал контракт с городской администрацией, но и превратил один из дворов в армейский полигон с настоящей траншеей. Корреспондент «КП»-Владивосток» пообщался с жильцами дома №4 на Ватутина, которые оказались заложниками ситуации.

Котлован на месте детской площадкиФото: Милана СОКОЛ

Подпорная стена на Ватутина давно нуждалась в ремонте. Поэтому в конце ноября, когда на аварийном участке появилась строительная техника, местные жители были только рады. Однако работы завершились, практически не успев начаться. Бригада трудяг исчезла спустя сутки, прихватив с собой весь инвентарь. В итоге на месте детской площадки появился котлован внушительных размеров - без каких-либо ограждений или предупредительных знаков. Спустя ещё несколько дней обеспокоенные жильцы забили тревогу. Всю зиму они писали обращения и жалобы в в мэрию, прокуратуру и другие инстанции. Однако решить проблему не удалось до сих пор.

Котлован появился стараниями нерадивого подрядчикаФото: Милана СОКОЛ

Как удалось выяснить «Комсомолке», муниципальный контракт на ремонт стены мэрия Владивостока заключила с ООО «СК Прайд». Подрядчик выиграл аукцион по восстановлению подпорных стен в октябре 2018 года. Помимо Ватутина, 4 в список первоочередных объектов вошли: Героев Тихоокеанцев, 24А, Гульбиновича, 25, Кипарисовая, 16-18. Но жители этих домов также не дождались заветного ремонта. После поступивших жалоб и вмешательства прокуратуры, мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с «СК Прайд». Помимо этого, организацию официально внесли в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Однако компании от всех этих мер ни горячо ни холодно. Она по-прежнему игнорирует требования засыпать котлован и вернуть территорию в первозданный вид.

Во дворе теперь постоянно пробкиФото: Милана СОКОЛ

А пока придомовая территория больше напоминает территорию боевых действий. Огромная ничем не огороженная яма представляет нешуточную опасность - особенно для детворы. Кроме того, из котлована на проезжую часть постоянно сыпятся камни.

– Мы, конечно, объяснили своим детям, что лазить в яме нельзя, да и рядом играть опасно. Но это же дети! К тому же их лишили площадки, которая была на этом самом месте, – рассказала корреспонденту «КП» жительница дома Татьяна.

Раньше здесь была детская площадкаФото: Милана СОКОЛ

– Хоть бы ленты сигнальные натянули. А, если сверху в эту яму случайный прохожий свалится? – сетует местный житель Геннадий.

Бетонные блоки и камни прямо на проезжей частиФото: Милана СОКОЛ

Сотрудница пресс-службы мэрии Владивостока Валентина Козлова рассказала, что проблема с котлованом находится на особом контроле администрации. Помимо всего прочего, «СК Прайд» предстоит заплатить штраф за нарушение условий контракта. В ближайшем будущем последствия работы горе-строителей ликвидируют. Для начала - зароют котлован, потом отремонтируют подпорную стену. Однако для этого мэрии придется найти дополнительное финансирование и провести новый аукцион. Конкретных сроков начала ремонта пока нет. Жителям улицы Ватутина остаётся только ждать положительного исхода ситуации - и следить за тем, чтобы их дети не играли рядом с огромной ямой.

Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий.

Огромные камни рядом с дорогойФото: Милана СОКОЛ

Автомобилистам приходится притормаживать перед аварийным участкомФото: Милана СОКОЛ