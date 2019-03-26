Как рассчитываются платежи за отопление и горячую воду.

Расчет за отопление по домам без общедомового прибора учета (далее ОДПУ) ведется исходя из норматива, утвержденного Постановлением Администрации г. Владивостока № 1409 от 29.07.2002 г.; тарифа, утвержденного Постановлением Администрации г. Владивостока; тарифа, утвержденного Постановлением Департамента по тарифам ПК и занимаемой площади № 69/4 от 19.12.2018 г.

Тариф на тепловую энергию:

с 1 января по 30 июня 2019 г. - 2 277 руб. 50 коп. за 1 Гкал,

с 1 июля по 31 декабря 2019 г. - 2332 руб.16 коп. за 1 Гкал.

.

* Применяется в случае если жильцами многоквартирного дома составлен АКТ об отсутствии радиаторов в местах общего пользования и наличии функционирующих стояков отопления, в соответствии с Протоколом комиссии по контролю за качеством тепловой энергии г. Владивостока от 11.02.2005

Расчет за отопление по домам с общедомовым прибором учета (ОДПУ) производится исходя из показаний ОДПУ, а если в доме все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета, то и с учетом этих показаний.

Расчет за услугу горячего водоснабжения (ГВС) производится исходя из показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ), с случае их отсутствия - в соответствии с утвержденным нормативом, в зависимости от количества проживающих и тарифа, утвержденного Департаментом по тарифам Приморского края.

В домах с закрытым индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) выставляется только тепловая энергия на подогрев, в домах с открытой схемой - тепловая энергия на подогрев и компонент на теплоноситель.

В случае отсутствия индивидуальных приборов учета горячей воды (при технической возможности установления ИПУ) применяется повышающий коэффициент 1,5.

Из чего состоит размер платежа за услуги отопления и ГВС:

отопление - тариф, норматив (c лестничными клетками или без), площадь или показания ОДПУ, ИПУ, общая площадь дома, площадь мест общего пользования (МОП), площадь квартиры.

ГВС - норматив, тариф, количества проживающих, повышающий коэффициент, показания ИПУ.

Как реструктуризировать большую задолженность?

Если у вас возникла большая финансовая задолженность, не дожидайтесь прихода приставов и похода в суд. Заключите соглашение о реструктуризации долга. Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел, указанный на квитанции, при себе иметь паспорт и документ на право собственности.

Соглашение о реструктуризации - это возможность рассчитаться с филиалом «Приморская генерация» за потребленные ресурсы частями, то есть поэтапно погасить свою задолженность. Срок такого договора обычно составляет до 12 месяцев, однако при тяжелом материальном положении период может быть увеличен. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель энергокомпанией будет защищен от начисления пеней, судебных исков и визитов судебных приставов.

На сегодняшний день реструктуризация - это один из самых популярных выходов из долговой ямы перед энергетиками.

Дополнительные разъяснения по вопросам начисления платы за отопление и установки приборов учета ГВС вы можете получить в абонентских отделах и по телефонам горячей линии:

Владивосток:

ул. Октябрьская, 8 (пн.-пт. 08:00-18:00 ч., сб. 09:00-17:00, без перерыва).

ул. Фирсова, 4 (пн.-пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

ул. Калинина, 45 (пн.-пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

ул. А. Щетининой, 2 (лайт-офис, 3-й этаж ТЦ «Снеговая падь»; пн.-пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

Океанский пр-т, 101а (пн.-пт. 09:30-18:30 ч., сб. 10:00-13:00, без перерыва).

о. Русский, ул. Экипажная, 107 (пн.-пт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (чт. 09:00-18:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (пн.-пт. 09:00-17:00 ч., перерыв 13:00-14:00).

г. Артем, ул. Каширская, 21а, кабинет 203 (пн.-пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

г. Партизанск, ул. Гоголевская, д. 8 (пн.-сб. с 9:00 до 18:00, без перерыва).

Телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный).