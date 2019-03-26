В Артеме из приюта выпустили собак, на которых когда-то потратили почти полмиллиона рублей

Бездомных животных, которых поймали в рамках контракта и поместили в пункт временного содержания в Артеме, теперь отпустили на волю. Когда вокруг печально известного ПВС разгорелся скандал, контракт вдруг закончился. Подрядчик за это время успел получить из краевого бюджета почти полмиллиона рублей. В начале января так называемый приют закрылся, а собак передали в «добрые руки». Некоторых животных за это время успели раздать, а кто-то сбежал или вовсе погиб. Оставшихся сейчас просто отпустили «на вольные хлеба». Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

В конце января «Комсомолка» рассказывала об этой жуткой истории, когда приморский приют вдруг оказался адом для животных. Местный житель Борис Скрюченко выиграл аукцион городской администрации на отлов и временное содержание безнадзорных собак в Артеме. Позже зоозащитники выяснили, что животные там просто гибнут от голода и холода. Сотрудница администрации Артемовского городского округа Татьяна Матвеева уверяла, что дела обстоят совсем не так, как об этом рассказывают псевдоспасительницы животных. В конце декабря 2018 года ПВС закрылся - муниципальный контракт закончился. Тем не менее, часть выделенных администрацией Приморского края денег Борису Скрюченко все же удалось получить.

- За 113 отловленных собак подрядчик получил 460 тысяч рублей. Остальные деньги остались в краевом бюджете, администрация Артёма их не видела. Акты работ мы сдали, работу подрядчику оплатили, всё остальное осталось в крае, - об этом «Комсомолке» еще в конце января рассказала Татьяна Матвеева.

Вольеры, где содержались отловленные собаки.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

После этого вокруг приюта разгорелась самая настоящая война. Как оказалось, собак по заявлению передали другому человеку, который сам вызвался помогать. Имени таинственной фигуры никто за все время никто так и не назвал. Совсем недавно появилась информация о том, что спустя несколько недель новый владелец собак трагически погиб. Однако Татьяна Матевеева сообщила, что это ложь.

- Этот человек живой, умер другой - мужчина, который жил на этой базе. А тот, кому передали животных, он жив. Сейчас смотрит за собаками, - сказала собеседница «КП».

По ее словам, животных действительно выпустили из приюта - просто открыли вольеры. Перед этим всех, кто в итоге там остался, стерилизовали и привили. Однако животные по старой памяти возвращаются на территорию, где их по-прежнему кормят.

- Почти никто и не ушел, потому что им там очень хорошо живется. Они питаются, все привиты. Я сама собак прививала, давала деньги на стерилизацию и занималась волонтерством. Кто убежал - это несколько кабелей - они регулярно прибегают на ужин. Их никто не выгоняет, - уточнила Татьяна Мавеева.

Зоозащитница и волонтер Евгения Киргизова уже на протяжении четырех месяцев помогает животным из ПВС. Девушка подтвердила информацию о том, что собаки действительно привиты и стерилизованы. Все фото и видеоматериалы, которые связаны с приютом, она выкладывает на своей странице в социальной сети.

- Стерилизацию оплачивают простые неравнодушные люди, зоозащитники. Татьяна Матвеева тоже в этом участие принимала, - сказала девушка.

Квитанция из ветеринарной клиники об оплате стерилизации. Фото: Евгения Киргизова.

Однако по ее словам, тот самый владелец, которому после закрытия ПВС передали собак, все же погиб, хотя Татьяна Матвеева этот факт упорно отрицала.

- Да, он действительно умер. Бывает такое. Я с ним не дружила, просто общалась, потому что он ухаживал за собаками. Валере собак передали, когда ПВС закрылся, он ими и занимался. Потом погиб. Случайно или как - я не знаю. Наверно этим занималась полиция, - поделилась Евгения Киргизова, первый раз назвав таинственного владельца собак по имени.

Волонтер рассказала, что теперь собак просто некуда девать. Именно поэтому их решили отпустить, но не всех: щенков оставили на месте. Люди, которые живут на базе, продолжают варить еду для животных, а Евгения периодически привозит «хвостикам» корм и не теряет надежды, что еще шестерых животных все же удастся пристроить в добрые руки.

- Двоих я не беру в расчет, они абсолютно дикие и точно пойдут «гулять». Они кусаются, их даже в руки не возьмешь, безнадежный случай. А шестерых, я думаю, что мы пристроим. Я этим занимаюсь. Пока что там очень грязно, проехать трудно, но мы их заберем. К себе домой я не могу собак взять, у меня и так живет один щенок больной из приюта, - сказала собеседница «КП».

После того, как из бывшего ПВС заберут всех собак, больше приюта там не будет. Евгения Киргизова рассказала, что владельцы территории теперь намерены разводить на ферме свиней. Сам Борис Скрюченко не появлялся там с тех самых пор, когда закончился контракт.

Пункт временного содержания безнадзорных животных.Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Между тем, еще одна зоозащитница, которая когда-то неоднократно пыталась попасть в приют вместе с корреспондентом «КП», теперь может стать фигуранткой уголовного дела. Татьяна Матвеева написала заявление в отношении Маргариты Тихоновой, где обвиняет ее в клевете.

- С Маргаритой лично я не знакома, но она на меня лила такую грязь: что я убиваю собак, ворую деньги из бюджета. Если она может говорить обо мне такое, то я могу сделать вот так. Давайте все отвечать за свои поступки. В полиции мне сообщили, что найти ее не могут. Тогда я обратилась уже в краевую прокурату, - подтвердила Татьяна Матвеева.

На своей странице в социальной сети Маргарита Тихонова, якобы, выложила фотографию, на которой изображена Татьяна Матвеева с окровавленными руками. Зоозащитница также не раз заявляла, что считает сотрудницу администрации причастной к смерти щенков из ПВС. После этого здоровье Татьяны Матвеевой серьезно пошатнулось, и она месяц восстанавливала свои силы на больничном.

В свою очередь Маргарита Тихонова считает заявление безосновательным. По словам девушки, о том, что приют для животных стал настоящим адом, изначально ей рассказала Евгения Киргизова. Однако теперь по неизвестным причинам волонтер почему-то отказывается от своих слов.

- Мне сказали, что следователи только хотят возбудить уголовно дело. Я думала, что речь пойдет за оскорбления, но дело было в другом. Меня хотят привлечь за клевету, хотя я не понимаю, в чем солгала. Адвокат мой сказал, что это полнейшая чушь. У меня куча свидетелей есть, которые знают, как там было на самом деле. Вот только с Евгенией мы поругались, и теперь она от своих слов отказывается, - уточнила Маргарита Тихонова.