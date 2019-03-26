Юные исследователи займутся восстановлением зеленых насаждений Владивостока

«Комсомольская правда» - Приморье» продолжает знакомить читателей с участниками конкурса исследовательских проектов «Человек и природа». Один из них - восстановление зеленых насаждений и расширение их видового разнообразия на территории Владивостока.

Исследовательская группа считает, что несмотря на озеленительные мероприятия, в городе происходит интенсивное уничтожение растений, уменьшается количество зеленых насаждений. Видовое разнообразие растений Владивостока также со временем сократилось. В городе нет ценных, реликтовых пород, очень мало цветущих деревьев и кустарников.

Участники конкурса намерены решить проблемы озеленения городских территорий путем расширения видового состава высаживаемых зеленых насаждений и их разнообразия. Для этого им предстоит изучить методику посева и всхожести семян на примере тепличных условий, рассадить проросшие сеянцы на грядках и уже после этого заняться озеленением города.

"Человек и природа": "Строим лес".

Свою исследовательскую деятельность юные озеленители будут вести совместно с отделом экологического мониторинга Владивостока. На основе этих исследований будут разработаны рекомендации о том, какие виды древесных и кустарниковых культур можно высаживать в условиях городской среды.

Цветущие растения сделают Владивосток еще более красивым и привлекательным для жителей и гостей города. Озеленение городских территорий будет способствовать улучшению экологической обстановке, считают участники исследовательской группы.

Разработанные рекомендации будут использованы педагогами для проведения практических занятий, озеленителями города в своей работе и всеми, кто любит природу.

Партнеры конкурса исследовательских проектов «Человек и природа»: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.