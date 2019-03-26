«Экономим на чем только можно»: российские моряки застряли в Корее из-за санкций США

13 приморских моряков застряли в Южной Корее после пожара на судне. Сухогруз «Партизан», вставший на ремонт в порту Пусана, не выпускают из порта – а со снабжением у моряков серьезные проблемы.

Сухогруз «Партизан», принадлежащий приморской компании «Гудзон», попал в беду месяц назад. 26 февраля на судне, следовавшем в южнокорейский порт Донгхэ, произошел пожар, а затем – взрыв. Несмотря на то, что последствия ЧП быстро ликвидировал, сухогруз серьезно пострадал. Сухогруз отправился на ремонт в порт Пхохан – да там и застрял. Дело в том, что компания «Гудзон» в конце прошлого года угодила под санкции США – якобы за торговлю с Северной Кореей. По заявлению американской стороны, владельцы «Гудзона» два раза перегружали топливо на северокорейские суда. При этом в самой компании уверяют: с КНДР предприятие практически никогда не работало.

Как бы то ни было, «Гудзон» внесли в санкционные списки, из-за чего с ним перестали работать многие крупные компании (в том числе, российские) – чтобы тоже не угодить в «черный список». Судовладельцу перекрыли доступ к валютным счетам. Сейчас финансовое положение «Гудзона», мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Из-за этого в Южной Корее у «Партизана» начались серьезные проблемы. После доставки груза судно собирались продать – но покупать сухогруз из санкционного списка так никто и не решился. «Партизан» встал на долгую стоянку в Пхохане; из-за ареста счетов оплатить ее приморская компания просто не в состоянии. Сейчас у судовладельца образовалась огромная задолженность перед корейскими портовиками – почти полмиллиона долларов. Из-за этого «Партизан» не выпускают в море. На судне сейчас находится 13 моряков – двенадцать приморцев и один крымчанин. Ситуация со снабжением у экипажа не самая радостная.

– В начале месяца у нас закончилось топливо, на судне фактически ничего не работало. Экипаж пришлось переселить в гостиницу – они несли вахту на сухогрузе, и все. Южнокорейские компании отказывались нас заправлять из-за санкций. Пришлось звонить в Пусан, в российское консульство – но дипломаты оказались бессильны. Наконец, нам удалось найти поставщика, нас заправили, моряки вернулись на борт – но сейчас они работают в режиме жесткой экономии, - рассказал «Комсомолке» заместитель директора «Гудзона» Олег Аникин.

Сухогруз серьезно пострадал во время пожара. Фото: marinetraffic.com\Сергей Скрябин

По его словам, судно сейчас находится в рабочем состоянии. Днем там работает вспомогательный генератор, вечером и ночью – аварийный. Все это делается дл экономии топлива (оно, к слову, уже подходит к концу). Припасов у экипажа пока хватает. Олег Аникин сообщил, что у моряков есть провиант на 20 дней. Воды меньше – всего на четыре дня, но сегодня на «Партизан» должны доставить еще.

Между тем, в ряде приморских СМИ появилась информация о катастрофическом положении на сухогрузе. Дескать, люди не могут ни еды приготовить, ни помыться, ни туалетом воспользоваться, зарплаты нет, запасов нет… В общем, страх и ужас. Эта едва ли соответствует действительности. Как рассказал «КП» капитан сухогруза Сергей Томилин, моряки обеспечены всем необходимым, и особых неудобств не испытывают.

– Продукты у нас есть, сегодня ждем поставку воды. На неделе нам поставят топливо. Сегодня зарплаты пришли. Электричества у нас хватает – во всяком случае, на нужды экипажа. Экономим, конечно, на всем. Наш сухогруз долгое время пытались продать, чтобы оплатить долги «Гудзона». Сейчас уже нашли покупателя. В начале апреля мы, скорее всего, отправимся в Приморье, – пояснил он.

Связь с родными и друзьями у моряков постоянная – благо, сейчас у всех есть мобильный интернет и Whatsapp. Так что волноваться родственникам членов экипажа не о чем – во всяком случае, пока. Это подтверждается, в том числе, тем, что пока не было каких-либо обращений ни в Российский профсоюз моряков, ни к российским дипломатам.

– После того как «Партизан» получил топливо, никаких сообщений от экипажа больше не поступало. Неделю назад я сам связался с капитаном, поинтересовался обстановкой. Он меня заверил, что на судне все хорошо, проблем с припасами нет, - рассказал «Комсомолке» представитель генконсульства России в Пусане Роман Быков.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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