Как компоненты синтетических моющих средств влияют на рост и развитие растений

Синтетические моющие средства - это моющие препараты, содержащие в своей основе от 10 до 40 % поверхностно-активных веществ, а также активные добавки, усиливающие моющую способность средства. Группа исследователей из села Полтавка Приморского края решила выяснить, какие негативные последствия оказывают эти средства на рост и развитие растений.

Юные исследователи отмечают, что хотя в их селе и нет крупных промышленных предприятий, способных влиять на экологическое состояние природных объектов, но из года в год растет частный сектор, что способствует увеличению сброса бытовых стоков в окружающую среду.

Участники конкурса исследовательских проектов «Человек и природа» посчитали, что это неизбежно должно отразиться на экологическом состоянии почвы. Чтобы проверить это предположение, они провели ряд опытов, по результатам которых было выявлено повышенное количество сульфатов в почве, что свидетельствует о пагубном воздействии синтетических моющих средств на окружающую среду.

Что же касается влияния на произрастание семян, юные исследователи выбрали проростки огурцов и крест-салата. Богатую органическими компонентами почву взяли из огорода на территории школы. Одну часть почвы пропитали водой с растворенными в ней моющими средствами. Вторую часть поливали обычной водой.

"Человек и природа": Влияние синтетических моющих средств на рост и развитие растений.

Спустя несколько дней они выяснили, что моющие средства оказывают угнетающее действие на прорастание семян по сравнению с контрольным вариантом. Снижение всхожести наблюдалось от 20 до 100%. Похожая ситуация и с ростом огурцов.

Наблюдалось снижение длины стеблей у огурцов, в то время как крест-салат оказался более стойким к воздействию бытовой химии, но и он демонстрировал постепенное снижение прорастания.

Начинающие исследователи уверены, что на основании полученных опытным путем данных следует провести разъяснительную работу с населением и фермерами, а также привлечь внимание ученого сообщества к экологическим проблемам региона.

Партнеры конкурса исследовательских проектов «Человек и природа»: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.