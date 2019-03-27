2019-03-27T05:31:07+03:00
Экономика

Приморцы должны банкам по кредитам сумму в два годовых бюджета края

Люди занимают деньги от безысходности, считая, что завтра жизнь будет только хуже
Анна ПЛЕТНЕВА
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Потребители обращаются к банкам, потому что точно уверены, что завтра и послезавтра жизнь станет только хуже.Потребители обращаются к банкам, потому что точно уверены, что завтра и послезавтра жизнь станет только хуже.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Жители Приморья набрали столько кредитов, что хватило бы покрыть два годовых бюджета края. В начале 2019 сбавлять обороты приморцы совсем не думают, а только наоборот. Центральный банк России представил данные, по которым становится ясно, что объемы кредитования физических лиц высоки.

По данным ЦБ РФ, в 2018 году физическим лицам в Приморье выдали кредитов на общую сумму 165,8 миллиарда рублей - это примерно два годовых бюджета края. В 2017 году эта цифра была существенно меньше - 119, 3 миллиарда рублей.

Тем временем за год в Приморье стало на 24 % больше кредитных должников. На январь 2019 года цифра достигла 190, 3 миллиарда рублей. Даже с начала года прирост долгов местных жителей увеличился на 1, 9 %.

О том, что население все-таки платежеспособно, говорит снижение доли просрочек по кредитам. В начале года эксперты отметили сокращение почти до 5 %, и это в сравнении с 2018 годом очень хорошая динамика.

Доктор экономических наук и руководитель центра программ ООН в Дальневосточном федеральном округе Александр Латкин объяснил, почему приморцы так рвутся брать кредиты.

- Сейчас многие коммерческие банки идут на уступки. Те жесткие требования, которые были два - три года назад, ослабились, - эту причину эксперт назвал самой первой.

Еще одним предлогом брать кредит стало отсутствие «живых» денег на какие-то банальные вещи - бытовая техника, ремонт в квартире или покупка автомобиля. Потребители обращаются к банкам, потому что точно уверены, что завтра и послезавтра жизнь станет только хуже. Подорожание бензина, повышение НДС, дорогие путевки за границу - такие прогнозы дают экономисты.

- Народ на этой волне думает, что лучше сегодня взять недорогой кредит и что-то сделать, тем самым создав запас прочности на предстоящие два - три года. Правительство говорит, что именно этот период будет непростым, - уточнил Александр Латкин.

Тем временем, национальная экономика по-прежнему находится в состоянии кризиса. Серьезного роста нет, даже в 2019 году прирост ВВП планируется на уровне 1,5 - 1,8 %. Это чрезвычайно мало для нормальной экономики.

- Остается жить надеждами, что ситуация изменится и мы подымемся с этого положения. Как бы мы ни говорили, что санкции нам не мешают, фактически это не так. Мешают, и цены растут. На ближайшие два - три года экономисты не видят, что ситуация изменится, - подытожил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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