2019-03-27T09:30:48+03:00
Общество

Во Владивостоке отремонтируют 15 улиц и построят новый виадук

Работы планируют начать в конце апреля
Артём КАБАНКОВ
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В приморской столице отремонтируют более 30 километров дорогВ приморской столице отремонтируют более 30 километров дорогФото: vlc.ru
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В этом году во Владивостоке отремонтируют более 30 километров дорог. На первый взгляд, не слишком солидная цифра – но работы у дорожных служб будет хоть отбавляй.

Пока в городской администрации не могут назвать окончательный объем ремонта. Чиновники все еще подбивают планы и сметы. Недавно чиновникам удалось выбить дополнительное финансирование из бюджета края – так что до окончания подсчетов еще далеко. Однако конкретные планы у города все-таки есть. 30 километров для Владивостока – это не так уж и много. Общая протяженность городских дорог составляет почти 700 километров (хотя часть из них – грунтовые). Впрочем, объем работы у дорожников все равно выйдет немалым.

Так, 15 улиц приморской столицы ждет комплексный ремонт: Луговую (участок от площади Баляева до Рудневского моста), Вилкова, Воропаева, Добровольского, Енисейскую, Калинина, Кирова, Нерчинскую, Нижнепортовую, Приходько, Спиридонова, Сахалинскую, Хабаровскую, Шепеткова, Шкотовскую. Там не только подлатают дорожное полотно, но заодно обновят разметку, установят новые бордюры и пешеходные ограждения.

На улице Олега Кошевого в этом году установят новый виадук – на месте пешеходного перехода возле школы №50. Сейчас там стоит светофор. Но на оживленной дороге он создает лишние помехи – поэтому «зебру» решили заменить надземным переходом.

Серьезный ремонт ожидает и Снеговую улицу. Там отремонтируют подъездную дорогу к трассе Снеговая – бухта Щитовая.

– Трассу ввели в эксплуатацию в 2015 году. Сама дорога находится в прекрасном состоянии, но вот подъездные пути нуждаются в ремонте. Это связано с очень загруженным трафиком на магистрали. В этом году рабочие приведут в порядок участок, ведущий в район «Дальхимпрома», – сообщила «Комсомолке» представительница мэрии.

Капитально отремонтируют дорогу на улице Шефнера. Проезжую часть там сделают полностью бетонной. Ремонт также затронет внутриквартальные дороги и пешеходные зоны – но окончательного списка этих объектов еще нет. В данном случае все будет зависеть от финансирования.

Начнется ремонт предположительно в конце апреля, когда асфальтовые заводы возобновят работу. Зимой эти предприятия не работают – холода, как-никак. Завершить ремонт дорог планируют в октябре.

Как писала «Комсомолка», благодаря новому столичному статусу Владивостока в Приморье увеличился «дорожный» бюджет. До сентября в бюджет края дополнительно переведут 4,5 миллиарда рублей. Добрая часть суммы, понятное дело, отправится в краевой центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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