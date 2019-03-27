Бывший прокурор Владивостока стал приморским омбудсменом

В Приморском крае сменился уполномоченный по правам человека. Сегодня, 27 марта, на заседании Законодательного собрания депутаты заслушали отчет Валерия Розова, который пять лет был омбудсменом, и тайно проголосовали за предложенного губернатором кандидата.

Как сообщает парламентский корреспондент «КП» - Владивосток», Розов в своем отчете отдал должное Заксобранию края, «проявившему мудрость и дальновидность» при формировании аппарата уполномоченного. Здесь отрабатывать жалобы и просьбы приморцев омбудсмену помогают 17 человек. Для сравнения: в Бурятии с населением почти миллион человек – всего три помощника.

- В Московской области аппарат уполномоченного – 156 человек, в Чечне – 98. Но в большинстве регионов – 17 – 20, - продолжил Валерий Розов.

Говоря о конкретных вопросах, с которыми к нему обращаются жители Приморья, он назвал, прежде всего, несвоевременную выплату заработной платы и сиротские очереди за положенными им по закону квартирами. Также Розов пожелал следующему уполномоченному – а заодно и краевым властям – разобраться с переплатами в сфере ЖКХ и выплатами положенных людям компенсаций.

Председатель краевого парламента Александр Ролик поблагодарил Валерия Розова за работу омбудсменомФото: zspk.gov.ru

Сегодня же состоялось тайное голосование за единственную кандидатуру на освободившийся пост. 28 депутатов из 34 присутствовавших поддержали назначение Юрия Мельникова – бывшего прокурора Владивостока и заместителя прокурора Приморского края. Сейчас он руководит региональным отделением «Ассоциации юристов России», входит в состав Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае и является заместителем председателя Общественного совета при Думе города Владивостока.

- Я клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности и руководствоваться только законами и голосом совести, - сказал Мельников во время присяги.

Юрий Мельников проходит процедуру согласования в ЗаксобранииФото: zspk.gov.ru