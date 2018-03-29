Как предпринимателям Владивостока продавать табак и сигареты в 2019 году

Продавцы табака в Приморье активно подключаются к интернету. С 1 июля 2019 года вступит в силу закон об обязательной маркировке табака, и продавать сигареты нужно будет через специальные кассы, подключенные к интернету. Без передачи данных о покупках табака через интернет бизнесменов ждет штраф до 300 000 рублей. Подробно рассказываем, что такое маркировка табака и что делать предпринимателям, торгующим сигаретами, чтобы не нарваться на новый штраф.

Что такое маркировка табака?

Маркировка табака это, по сути, нанесение на каждую пачку, блок или коробку сигарет уникального цифрового кода DataMatrix. Происходит это прямо на этапе производства. В этот код “зашивается” вся информация о товаре – место, дата, время производства, срок годности, информация об обороте, дата и место продажи. После нанесения на пачку или упаковку код сканируют и он попадает в специальную информационную систему маркировки и оборота табака. Так государство получает полный контроль за движением каждой пачки и упаковки сигарет.

Зачем нужна маркировка?

Маркировка сигарет нужна государству, чтобы защитить рынок от контрафакта. По оценкам Минпромторга из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет РФ недополучает около 60 миллиардов рублей в год. Кроме того, данные агентства Nielsen говорят о том, что доля нелегальных сигарет в нашей стране за последний год увеличилась почти вдвое и составила 8,4%. Такая нерадужная статистика подтолкнула государство к введению новой системы контроля.

Как работает маркировка?

В маркировке участвуют все, кто производит, перевозит, хранит или продает табак. Как мы уже говорили, процесс начинается с производителя сигарет – он наносит код на каждую пачку, блок и коробку и сканирует его. В дальнейшем в системе маркировки будет отображаться каждое действие с товаром – перемещение, приемка, продажа. Поэтому все участники реализации табака - перевозчики, оптовики, дистрибьюторы, розничные продавцы - должны обязательно сканировать товар на разных этапах вплоть до продажи.

Что нужно сделать предпринимателям Приморья в ближайшее время?

1. До 1 июля розничным точкам нужно зарегистрироваться в Национальной системе цифровой маркировки Честный ЗНАК. Для регистрации понадобится усиленная электронная подпись. Если ее нет, то нужно оформить. Сделать это можно в любом из удостоверяющих центров.

Те, кто только планирует начать продажу табачных изделий, смогут сделать это после 30 июня, в течение 7 календарных дней с начала торговли табачной продукцией.

2. В течение 21 календарного дня с момента регистрации в системе розничные магазины должны подготовить необходимое оборудование и соответствующее программное обеспечение.

Какое именно оборудование и программное обеспечение потребуется?

Для работы с маркированным товаром бизнесменам Приморья необходимо приобрести 2D-сканер. Обычный 1D-сканер не подойдет - нужен именно тот, который работает в двух измерениях.

Надо сразу убедиться, что ваша онлайн-касса способна поддерживать работу с системой маркировки и к ней можно подключить 2D-сканер. Если вы используете товароучетную систему, стоит убедиться, что в ней установлен соответствующий модуль для работы с системой маркировки табака - он существенно упростит процесс. Модули «Меркурий» и ЕГАИС для этого не подойдут. О наличии такой программы в сервисе можно уточнить у поставщика товароучетки. Желательно использовать сервис того же бренда, что и ваша онлайн-касса, «родная» программа будет работать на устройстве без сбоев.

Эксперты, отмечают, что часть предпринимателей начала готовиться к реформе уже сегодня. Ведь купить оборудование - часть дела, нужно еще научиться работать с ним. Причем уметь это должен не только владелец точки, но и кассиры.

- Особенности маркировки - одна из популярных тем 2019 года у клиентов, которые обращаются к нашим экспертам. Многие предприниматели не только консультируются, но и покупают у нас онлайн-кассы для работы с маркированными товарами, хотя закон вступит в силу в только в июле - отмечает директор ПАО "МТС" в Приморском крае Евгения Сысоева, - В основном кассы для работы с маркировкой сейчас устанавливают продавцы табака, причем оборудование они берут в аренду. При плате 1700 рублей в месяц предприниматель получает возможность познакомиться с оборудованием и программами, обучить персонал. К сожалению, часто к нам обращаются и те, кто сначала купил автономную кнопочную кассу, а потом понял, что она не подойдет для работы с маркировкой. Поэтому мы рекомендуем всем предпринимателям независимо от вида торговли сразу покупать смарт-терминалы, они легко адаптированы к расширению ассортимента.

Евгения Сысоева

Как проводить приемку табачной продукции?

С помощью 2D-сканера надо отсканировать всю партию пришедшего товара. Автоматически система проверит, соответствуют ли зашифрованные в коде данные с данными в электронных документах от поставщика. Если все в порядке - в систему маркировки поступит сигнал о том, что товар поступил в данный розничный магазин.

Как продавать табак?

Чтобы продать пачку сигарет продавец должен просто сканировать штрихкод (Data Matrix). Причем сканировать необходимо каждую пачку сигарет, которая продается. Также можно сканировать блок и коробку. Когда продавец пробьет чек, касса передаст код товара вместе с другими данными чека оператору фискальных данных, а оттуда информация поступит в систему учета. Так государство узнает, что конкретная пачка, блок или коробка сигарет вышла из оборота.

Если покупатель передумает и захочет вернуть пачку обратно, продавцу нужно будет снова просканировать товар и вернуть в систему маркировки.

На самом деле в законе о маркировке табака нет ничего сложного. Но мы рекомендуем предпринимателям заранее регистрироваться в системе и приобретать необходимое оборудование. Так им удастся избежать стресса при переходе на новые правила торговли.

Кстати

Согласно данным ФНС на 2018 год в Приморье зарегистрировано 118 452 субъекта предпринимательской деятельности. Приморье продолжает оставаться лидером на Дальнем Востоке по количеству субъектов предпринимательской деятельности.