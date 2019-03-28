«Музыкальный бенефис» состоится в Международный день театра

30 марта на сцене театра имени Горького пройдет бенефис актерской песни, приуроченный к Международному дню театра. Поющие артисты исполнят мировые хиты зарубежной, советской и современной отечественной эстрады. Песни прозвучат на французском, английском и русском языках.

В концерте примут участие как мэтры приморской драматической сцены, так и те, кто недавно поступил в труппу. В Горьковке сильны музыкальные традиции - поклонники театра помнят множество мюзиклов и шоу, поставленных в разные годы. Прекрасный вокал оттеняется артистизмом исполнителей. Словом, традиция уже сложилась.

- Есть прекрасные артисты. Например, Максим Вахрушев поразил своей актерской органичностью и тембром, - оценила музыкальный руководитель проекта Тамара Данцигер-Дельсаль.

Каждое произведение программы - маленький шедевр, выдержавший испытание временем и вошедший в золотой фонд эстрадного искусства. Так, актриса Жанна Стрелкова исполнит ставшую классикой жанра песню «Течет река Волга». Наталья Овчинникова признается в том, что «На тебе сошелся клином белый свет». Светлана Салахутдинова представит свое «прочтение» проникновенного «Снегопада». Александра Аубекерова растрогает откровенностью в песне «А он мне нравится». Владислав Яскин исполнит советский хит «А у нас во дворе».

В концерте также примут участие народный артист РФ Александр Славский, заслуженные артисты РФ Николай Тимошенко, Евгений Горенко, Наталья Музыковская и многие другие. Режиссер-постановщик - народный артист России Ефим Звеняцкий.

«Музыкальный бенефис» ждет публику 20 марта и 10 апреля в 18.30 по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 49.