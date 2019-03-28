Дом чиновника Суханова стал «кукольным домиком»

Дом чиновника Суханова приглашает на выставку антикварных кукол, в которую вошло более 30 редких игрушек рубежа XIX-XX веков. Все они принадлежат профессиональному антиквару Алене Смышляевой. Каждая из представленных на выставке кукол - произведение искусства. Коллекционер вкладывает немало усилий в работу по сохранению исторического облика изделий. Благодаря этому труду посетители выставки увидят на куклах те самые наряды и аксессуары, которые сопровождали их сто лет назад.

Несмотря на то, что основную роль в производстве кукол играла Европа, для нынешних коллекционеров большой интерес представляют и игрушки, изготовленные в России. Мечта антикваров - куклы авторства знаменитого промышленника Дунаева, одну из которых можно увидеть на выставке в Доме семьи Сухановых. Это терракотовая крестьянка в черном тулупчике.

- Дом Суханова подразумевает быт женский и детский, здесь можно показать, какими куклами играли в то время. Это была наша давняя мечта. В семье Сухановых были четыре девочки, но какими куклами они играли, мы не знаем, этих воспоминаний не осталось. В основном говорили о младшем сыне, о Косте. Благодаря этой коллекции мы можем предположить, что куклы привозились во Владивосток из Германии, продавались в «Торговом доме Кунста и Альберса», и, скорее всего, Александр Васильевич Суханов мог порадовать своих девочек - приобрести кукол, - и наверняка он это делал,- рассказала Жанна Славинская, руководитель Дома чиновника Суханова.

Выставка продлится до 21 апреля 2019 года по адресу: Владивосток, ул. Суханова, 9.