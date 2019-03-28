Шекспировские страсти представит «Дальневосточная весна»

XXVIII фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» откроется в апреле в Большом зале Приморской краевой филармонии. В концерте, который состоится под знаком Года театра в России, примут участие солисты Сеульской оперы (Южная Корея) и приглашенный из Хабаровска дирижер Антон Шабуров. Несомненно, ценителей музыки порадует Тихоокеанский симфонический оркестр, главным дирижером и художественным руководителем которого является заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

Программа фестиваля удовлетворит самый изысканный вкус. Не часто удается послушать в живом исполнении «нетанцевальный» балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева.

Сегодня балет-симфонию ставят на самых известных театральных сценах мира, а отдельные произведения из него звучат на концертах классической музыки. «Ромео и Джульетта» музыковеды называют балетом-симфонией. Популярными и самостоятельными стали номера «Джульетта-девочка», «Монтекки и Капулетти», «Ромео и Джульетта перед разлукой», «Танец антильских девушек».

Украсит вечер и «Вестсайдская история» - произведение о современных Ромео и Джульетте - пуэрториканке Марии и американце польского происхождения Тони - жертвах национальной и расовой вражды, искусно разжигаемой в джунглях «свободной» страны. Мюзикл был создан Бернстайном в 1954-1955 годах. Трагизм сюжета и необычность творческого замысла в свое время стали сенсацией на Бродвее.

Кроме того, в рамках фестиваля прозвучат многие другие сочинения западно-европейских и русских композиторов, фрагменты из опер и балетов. Концерт состоится 12 апреля в 18.30 в Приморской филармонии по адресу: Владивосток, Светланская, 15.