2019-03-29T04:40:05+03:00
Звезды

Шекспировские страсти представит «Дальневосточная весна»

Фестиваль классической музыки пройдет в Приморской филармонии
Елена КРАЙНЕВА
Поделиться:
Тихоокеанский симфонический оркестр - главный участник «Дальневосточной весны».Тихоокеанский симфонический оркестр - главный участник «Дальневосточной весны».Фото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

XXVIII фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» откроется в апреле в Большом зале Приморской краевой филармонии. В концерте, который состоится под знаком Года театра в России, примут участие солисты Сеульской оперы (Южная Корея) и приглашенный из Хабаровска дирижер Антон Шабуров. Несомненно, ценителей музыки порадует Тихоокеанский симфонический оркестр, главным дирижером и художественным руководителем которого является заслуженный артист РФ Анатолий Смирнов.

Программа фестиваля удовлетворит самый изысканный вкус. Не часто удается послушать в живом исполнении «нетанцевальный» балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева.

Сегодня балет-симфонию ставят на самых известных театральных сценах мира, а отдельные произведения из него звучат на концертах классической музыки. «Ромео и Джульетта» музыковеды называют балетом-симфонией. Популярными и самостоятельными стали номера «Джульетта-девочка», «Монтекки и Капулетти», «Ромео и Джульетта перед разлукой», «Танец антильских девушек».

Украсит вечер и «Вестсайдская история» - произведение о современных Ромео и Джульетте - пуэрториканке Марии и американце польского происхождения Тони - жертвах национальной и расовой вражды, искусно разжигаемой в джунглях «свободной» страны. Мюзикл был создан Бернстайном в 1954-1955 годах. Трагизм сюжета и необычность творческого замысла в свое время стали сенсацией на Бродвее.

Кроме того, в рамках фестиваля прозвучат многие другие сочинения западно-европейских и русских композиторов, фрагменты из опер и балетов. Концерт состоится 12 апреля в 18.30 в Приморской филармонии по адресу: Владивосток, Светланская, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аэропорт Владивостока переходит на летнее расписание
Подозреваемых в убийстве парня из-за 90 тысяч рублей арестовали
Зэкам, сбежавшим из приморской колонии, ужесточили наказания
На Приморье идет небольшой апрельский снег
В Приморье упали цены на курицу и яйца
Экс-глава Хасанского района заплатит 6 миллионов за превышение должностных полномочий
«Юпи» из апельсина с медузой изобрели ученые ДВФУ
В Приморье неуч-водитель стал виновником смертельной аварии
В Приморье с рельсов сошло пять вагонов
Приморец превратил свой дом в наркопритон и ответит за это
АО «Восточный Порт» в третий раз признано «Лучшей стивидорной компанией» России
В Фокино поймали 42-летнего душителя
Глава Владивостока рассказал, на каком этапе сейчас находится создание кольцевой автодороги - ВКАД
На Русском острове построят торговый комплекс с кинотеатром и тремя ресторанами
Художник Sonny вернется во Владивосток, чтобы нарисовать новое масштабное граффити
Рудневский мост во Владивостоке отремонтируют уже в следующем году
Последняя пятница марта во Владивостоке будет облачной и прохладной
Собор в центре Владивостока сдадут уже осенью
В «Час Земли» во Владивостоке погаснет уличная иллюминация
«Даже сильные и умные люди иногда слабы на денежку»: Сергей Степашин прокомментировал задержание Виктора Ишаева
Геймеры и киберспортсмены Владивостока оценят новую интерактивную платформу
Прокуратура избавила Приморье от десятков коррупционеров
Естественный отбор: владивостокские подростки нашли себе новое опасное развлечение
Пять катеров спалили на популярной базе отдыха в Приморье
Во всех школьных столовых Владивостока уравняли цены
Иномарку во Владивостоке опрокинул пьяный новичок без прав