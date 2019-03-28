2019-03-29T09:02:18+03:00
Происшествия

Парень с бензопилой рассказал, почему устроил погром в одном из кафе Находки

Хулигана уже задержали, и теперь он стал фигурантом уголовного дела [видео]
Анна ПЛЕТНЕВА
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Фото: пресс-служба ОМВД России по городу НаходкеФото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке
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Молодой человек, который стал героем резни по-приморски, теперь фигурант уголовного дела за хулиганство. Полиция уже задержала дебошира. Мужчина рассказал о событиях того вечера. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

Если бы не ролик, который в Сеть слили жители Находки, мир никогда бы и не узнал о своих героях. 30-летний местный житель ворвался в один из баров. В руках у посетителя оказалась включенная бензопила. Несвойственным для увеселительного заведения аксессуаром парень размахивал в разные стороны, чем и напугал других постояльцев кафе.

Видео попало в местные Instgram-паблики, и только потом инцидентом заинтересовались стражи порядка. Руководство кафе, к слову, заявление в полицию не подавало. Судя потому, что местные жители отзываются о заведении совсем не лестно, для владельца забегаловки подобные спектакли уже давно стали привычными.

Проверку полиция, конечно же, провела: опросили и посетителей, и персонал ресторана. По итогам силовики задержали 30-летнего мужчину. Оказалось, что ранее приморец уже привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. В свое оправдание парень сказал, что был очень пьян и совсем ничего не помнит.

Полиция задержала буйного посетителя кафе в Находке. Видео: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Так как, согласно российскому законодательству, действия жителя Находки расцениваются как хулиганство с применением предмета, используемого как оружие, против него снова возбудили уголовное дело. Мужчине грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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