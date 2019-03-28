Юные экологи из Приморья предложили альтернативу полиэтиленовым пакетам

Экологические проблемы с каждым годом растут, подобно горам мусора на заброшенной свалке. Вредные выбросы в атмосферу, загрязнение водоемов, захламление окружающей среды бытовыми и промышленными отходами «душат» и превращают нашу жизнь в поединок с собственным здоровьем.

Практически половина мусорной корзины современного человека - полиэтиленовые пакеты и пластиковая тара. Казалось бы, все уже давно привыкли к использованию этих полимеров в быту. Сложно представить нашу жизнь без обычного полиэтиленового пакета. Но так ли он необходим нам? Неужели плюсов от его использования больше, чем минусов? Именно это и собираются выяснить участники конкурса исследовательских проектов «Человек и природа» из села Прохоры Приморского края.

Юные исследователи сразу же обратили внимание на очевидные плюсы полиэтилена. Это легкий, практичный, дешевый и удобный вид упаковки. Стирать и мыть его не нужно, места занимает мало, не пропускает влагу, воздух и микроорганизмы, почти не гниет - долговечен.

Человек и Природа.Региональный конкурс: "Человек и природа"

Пакеты, сделанные из этого материала, оказались очень удобными: выдерживают довольно большие нагрузки, не намокают, а главное - стоят сущие копейки. К тому же в большинстве магазинов пакеты бесплатно прилагаются к уже купленному товару.

Яркие, красивые пакеты давно стали носителями рекламы. Они более эстетичны и часто имеют оригинальный, продуманный дизайн. Они невесомы и гибки - не требует много места.

Практичность и многофункциональность - главные преимущества. К тому же производство пластиковых пакетов требует на 40% меньше энергии, чем бумажной упаковки. Но есть одно большое «но».

Что делать с пакетом, отслужившим свой срок? Ответ, вроде бы, прост - выбросить. Однако здесь и проявляется главный его недостаток - длительный срок разложения. Пакет разлагается в земле около 200-300 лет, тогда как жестяной банке на это потребуется 10 лет, а картону - 1-2 года.

Кроме того при разложении пластик выделяет вредные вещества. Одно из них - фенол. Попадая в организм, он медленно убивает клетки. Тогда, возможно, пакет лучше сжечь? В детстве многие из нас завороженно наблюдали, как медленно плавится полиэтилен, горячие капли падают на землю, а едкий серый дым столбом поднимается в небо. Но немногие знали, что при сжигании из синтетических полимеров выделяются опасные для здоровья токсины - диоксины и фураны. Эти высокотоксичные вещества наносят ощутимый вред экологии и здоровью.

В качестве предложенных мер по улучшению экологического состояния молодые исследователи предлагают всячески распространять информацию о пагубном воздействии таких полимеров на экологию, проводить опросы общественного мнения, а также активно внедрять образ престижности бумажной, металлической, полотняной, керамической и возвратной стеклянной тары.

Участники конкурса также предлагают в школах уделять час учебного плана на освещение данной проблемы, а на правительственном уровне добиться повышения цен на вторсырье.

Партнеры конкурса исследовательских проектов «Человек и природа»: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.