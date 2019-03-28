Пешком по трубам: во Владивостоке целый микрорайон отрезали от остальных улиц

В пригороде Владивостока разгорается нешуточный скандал. Коммунальщики разрезали надвое целый микрорайон, лишив людей прямой дороги к школе и железнодорожной станции. Причем жизнь горожанам испортили из самых лучших побуждений.

На этой неделе сотрудники «Примводоканала» перекрыли мост в районе станции «Седанка», который связывал между собой целый микрорайон. Самодельная конструкция, проложенная поверх труб, была единственной прямой дорогой, соединяющая между собой улицы Глинки, Полетаева, Демьяна Бедного, Аренского и Серова.

Самодельный мост поверх трубы когда-то построили военныеФото: Артём КАБАНКОВ

Как рассказывают местные жители, сделали эту переправу примерно 45 лет назад. Когда-то здесь располагалась военная часть погранвойск, а с ней соседствовало стрельбище. Мостик проложили как раз для того, чтобы была прямая дорога между двумя военными объектами. Старожилы еще помнят, как по нему строем бегали военнослужащие. Военной части на улице Глинки давно уже нет – а вот мосту никакой альтернативы до сих пор не возникло.

Карта: 2gis.ru

Утром 26 марта коммунальщики закрыли проходы на переправу листами железа. Сделали это по требованию прокуратуры. Согласно закону, на трубах не должно располагаться никаких дополнительных конструкций (в том числе, мостов). Кроме того, в ведомство поступали жалобы на качество самодельного моста: сделан он непонятно как, а по нему еще и дети ходят! Так что в конце января прокуроры потребовали от водоканала все это безобразие прекратить. «Примводоканалу» осталось только подчиниться.

Основания для беспокойства, надо сказать, имелись – и довольно веские. Местная жительница Нина Канунникова рассказала корреспонденту «Комсомолки», что большую часть времени мост пребывали в весьма плачевном состоянии.

– За ним ведь никто, кроме местных жителей, не следил. В нем постоянно были дырки были. Особенно мост страдал от мопедистов. Люди его сами ремонтировали – купят металл, нарежут, приварят. До недавнего времени там части перил не хватало. Когда мост заварили, перила тоже починили. Ходить по нему действительно было небезопасно. И дети там лазали постоянно. Но другое дело, что никакого другого пути у людей нет! Обходить очень долго, особенно для пенсионеров. И к тому же идти приходится вдоль дороги! – рассказала горожанка.

Мост большую часть времени пребывал в разбитом состоянииФото: Артём КАБАНКОВ

А вот местные школьники без всякого страха просто перелезают через железные щиты по краю моста. Занятие, скажем так, весьма рискованное – ребятня буквально лазает по краю пропасти без всякой страховки. А внизу – глубокий овраг. Самые отчаянные вообще переходят пропасть по соседней трубе. В общем, те, кто хотел сделать жизнь местной детворы более безопасной, явно просчитались.Сейчас, чтобы перебраться из одной части микрорайона в другую, людям приходится делать серьезный крюк. Дорога занимает 10-15 минут ходьбы: нужно обогнуть торговый центр «Седанка Сити», немного пройтись вдоль дороги (или же по территории автозаправки), свернуть на нужную улицу… С одной стороны, дорога занимает не так много времени. Но если учитывать, что раньше этот же путь занимал ровно минуту – негодование жителей вполне объяснимо. Впрочем, часть местных жителей, не мудрствуя лукаво, просто проходит под мостом. Путь не самый приятный: спуск вниз довольно крутой, а сам овраг и ручей завалены мусором.

Спуск под мост. Он довольно крутой, а земля под ногами так и сыпетсяФото: Артём КАБАНКОВ

Людям старшего поколения здесь просто не пройти. Кроме того, весной местный ручей разливается, особенно во время дождей. Так что весной этот маршрут, скорее всего, станет недоступен.

Под мостом - горы мусораФото: Артём КАБАНКОВ

Абсурдности происходящему добавляет тот факт, что через дорогу от заваренного моста располагается еще один, точно такой же, проложенный по трубам. Его закрывать почему-то не стали. Хотя, по логике вещей, он точно также нарушает все возможные нормы. Как пояснили в «Примводоканале», эта странность связана с не очень точными требованиями прокуратуры.

– Мы понимаем, что данные самодельные мостики необходимы жителям. Поэтому мы много лет закрывали глаза на то, что они не очень соответствуют каким-то нормам. Но сейчас, видимо, стало больше жалоб на безопасность переправы – вот прокуратура и отреагировала. Предписание, которое мы получили, содержит довольно размытые формулировки. Но, можно сказать, формально мы требование выполнили, закрыв проход только на один мост, – сообщила пресс-секретарь «Примводокнала» Ольга Кудрявцева.

Местная жительница Нина Канунникова на втором мосту, который коммунальщики не перекрылиФото: Артём КАБАНКОВ

Ситуация в микрорайоне мягко говоря, накаленная. Объявления коммунальщиков о закрытии моста исписаны упреками.

Объявление "Примводоканала". Изначально их было два, но одно сорвалиФото: Артём КАБАНКОВ

На одном железном листе – надпись «фашисты». На другом – анонс собрания местных жителей.

Местные жители намерены протестоватьФото: Артём КАБАНКОВ

Как и когда решат возникшую проблему, сказать сложно. Сейчас коммунальщики и представители мэрии продумывают возможные варианты. Очевидно, единственный выход тут – сделать нормальный мост. Однако это дело довольно затратное: нужно создать проект, все рассчитать, построить…

Вся эта история грозит затянуться на долгое время. Как минимум из-за того, что ни одна из сторон не захочет брать не себя ответственность. Как заявили корреспонденту «КП» в «Примводоканале», главную роль в разруливании конфликта должна играть именно администрация города. У коммунальщиков недостаточно денег и полномочий. В мэрии же сообщили, что в данной ситуации чиновники вообще являются третьей стороной – в конце концов, это спор «Примводоканала» и прокуратуры.

Судя по всему, проблема с мостом на Седанке станет одним из первых вызовов для нового мэра Владивостока Олега Гуменюка. Пока владивостокцы не обращались в администрацию города – только в прокуратуру и к губернатору. Обращение, несомненно, будет – это только вопрос времени. И от нового градоначальника горожане явно захотят конкретных действий.