2019-03-29T10:01:23+03:00
Общество

Владивостокцам вернут скандальный мост на Седанке

Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил мэр города Олег Гуменюк
Анна ПЛЕТНЕВА
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Самодельный мост поверх трубы когда-то построили военные.Самодельный мост поверх трубы когда-то построили военные.Фото: Артём КАБАНКОВ
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Мост, который стал камнем преткновения между жителями и коммунальщиками, откроют уже сегодня. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк. Сотрудники «Примводоканала» заварили конструкцию на это неделе, но местные не захотели мириться с такими нововведениями.

Так, по словам мэра города, в пятницу, 29 марта, после 11 часов утра мост в районе станции «Седанка» снова откроют.

- Сегодня после 11 этот проход откроется. Мы нашли совместное решение. Я понимаю, что это не преференция города, но мы не можем не реагировать. Переговорили с водоканалом и прокуратурой, нашли возможность, как это сделать, и в 11 откроем. Может быть его даже подкрасят и подварят позже, - пояснил Олег Гуменюк.

К слову, конструкция связывает между собой целый микрорайон - единственная прямая дорога, соединяющая улицы Глинки, Полетаева, Демьяна Бедного, Аренского и Серова. Переправе примерно 45 лет - так говорят местные. 26 марта по требованию прокуратуры переправу заварили сотрудники «Примводоканала». Мотивировали тем, что по закону на трубах не должны располагаться никакие конструкции.

После этого ситуация в микрорайоне накалилась. Объявления коммунальщиков о закрытии моста исписали упреками. На одном железном листе - надпись «фашисты». На другом - анонс собрания местных жителей. Абсурдом стало то, что через дорогу от заваренного моста есть точно такой же, но его перекрывать почему-то никто не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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