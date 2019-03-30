2019-03-30T04:55:36+03:00
Происшествия

Военный самолет из Приморья чудом избежал авиакатастрофы

Глупая выходка экстремала едва не закончилась трагедией
Артём КАБАНКОВ
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На борту АН-26 находились десантники. Страшно подумать, сколько людей могло пострадать в случае столкновенияНа борту АН-26 находились десантники. Страшно подумать, сколько людей могло пострадать в случае столкновенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Приморье накануне едва не произошла авиакатастрофа. В Партизанском районе военный самолет чудом избежал столкновения с дельтапланом.

Произошло все на аэродроме Николаевка около 13:30. Оттуда вылетел военно-транспортный самолет АН-26, принадлежащий силам морской авиации. На борту воздушного судна находились десантники – бойцы береговых войск отрабатывали десантирование с воздуха. Примерно в 30 километрах от аэродрома пилоты увидели, что на прямо на них летит мотодельтаплан. Подробности корреспонденту «Комсомолки» рассказал пресс-секретарь Тихоокеанского флота РФ Николай Воскресенский.

– Дельтапланерист незаконно находился в зоне полетов. Это какой-то одиночка-энтузиаст был. Он опасно сблизился с самолетом, и экипажу пришлось совершить маневр уклонения. Это позволило избежать столкновения. Сам дельтапланерист скрылся, – сообщил он.

Удалось ли поймать хулигана – неизвестно. Ясно одно: вся эта история действительно могла закончиться человеческими жертвами. То, что глупая выходка дельтапланериста не закончилась печально – большая удача.

Стоит отметить, что дельтапланеристы нередко становятся виновниками ЧП. Некоторые из этих происшествий заканчиваются трагически. Так, пару лет назад в Приморье на мотодельтаплане разбились сразу два человека. У пилота не было необходимой подготовки для управления дельтапланом и свидетельства пилота. Он не получил разрешения на полет, видимо решив, что прекрасно обойдется без этих «глупостей». За свою опрометчивость он поплатился жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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