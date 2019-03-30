2019-03-30T09:59:28+03:00
Происшествия

В центре Владивостока подрались гамбургер и морковка

Два промоутера сцепились не на жизнь, а на смерть
Артём КАБАНКОВ
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Владивосток. Драка морковки и гамбургера, часть 1.

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Забавным происшествием отметилась сегодня приморская столица. Прямо в центре Владивостока подрались два промоутера. Все бы ничего, но участники драки были одеты в костюмы еды.

Произошло все на улице адмирала Фокина. Двое мужчин, рекламирующих разные заведения общепита, что-то не поделили. Перепалка выглядела весьма забавно: дело в том, что одного работодатели одели в морковку, второго в гамбургер. Причина конфликта осталась неясной. Однако вскоре ругань переросла в настоящую драку. Человек-морковь оказался проворнее – и вскоре он уже вовсю обрабатывал ногами поверженного представителя фаст-фуда. Кроме того, мужчина угрожал «позвать блатных». Впрочем, визита овощной братвы к месту конфликта так и не произошло. Разнять промоутеров никто из прохожих не рискнул.

Через какое-то время оппоненты разошлись в разные стороны – но ненадолго. Вскоре морковка продолжила избиение гамбургера. Тот попытался удрать через дорогу, но безуспешно. Противник настиг его и повалил прямо на пешеходном переходе. После этого избиение продолжилось. Затем поверженный гамбургер отряхнулся и пошел прочь, пообещав «позвать пацанов».

Владивосток. Драка морковки и гамбургера, часть 2.

Закончится ли чем-нибудь эта история, сказать сложно. Также неизвестно, отреагируют ли на произошедшее в полиции. Но очевидно, что оба этих промоутера рискуют потерять работу. Мало кому понравится подобная реклама своего заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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